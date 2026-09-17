UKRAJINSKA NOĆNA OPERACIJA
VIDEO / Zelenski objavio snimku napada dronovima: Pogođeni rafinerija i vojni aerodrom u Rusiji
Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski objavio je snimke za koje tvrdi da prikazuju ukrajinske napade dronovima na rusku rafineriju nafte u Jaroslavlju i vojni aerodrom u Rostovu.
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Telegram kanali objavili su da su dronovi ušli u industrijsku zonu rafinerije nafte u Jaroslavlju, nakon čega su se pojavile snimke na kojima se, čini se, vidi požar u postrojenju nakon eksplozija.
The Kyiv Independent navodi da su ukrajinski dronovi i ranije napadali rafinerije nafte na tom području. Odvojeno od napada na rafineriju, prijavljen je i napad na vojni aerodrom u Rostovu.
Ukrainian forces carried out overnight strikes on a military airfield in Rostov Oblast, causing an explosion and a fire.— Clash Report (@clashreport) September 17, 2026
Drone attacks also targeted the Yaroslavl oil refinery, causing a fire in the industrial area.
The refinery is one of Russia’s largest, with the capacity to… pic.twitter.com/BzZsTyrTLm
Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski objavio je snimke povezane s napadima, a prema njegovim navodima, ukrajinske snage gađale su ruske vojne i energetske objekte.
I thank our warriors, who make Russia feel the war every day. Last night, in a joint operation by the Security Service of Ukraine, the Unmanned Systems Forces, the Defense Intelligence of Ukraine, and the Foreign Intelligence Service, the Yaroslavl oil refinery was hit. The… pic.twitter.com/lQM7MrpBA3— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) September 17, 2026
"Zahvaljujem našim ratnicima koji čine da Rusija svakoga dana osjeti rat. Prošle noći, u zajedničkoj operaciji Sigurnosne službe Ukrajine, Snaga za bespilotne sustave, Vojne obavještajne službe Ukrajine i Službe za vanjsku obavještajnu djelatnost, pogođena je rafinerija nafte u Jaroslavlju. Sigurnosna služba Ukrajine također je izvela precizan napad na vojni aerodrom u Rostovu – potvrđena je šteta na jednom zrakoplovu An-12, dva An-26 i tri helikoptera. Dobri rezultati ostvareni su i u Crnom moru. Svakoga dana odgovaramo na agresiju. Rusija mora izabrati mir", objavio je Zelenski na X-u uz snimke.
The Kyiv Independent navodi da informacije o napadima dolaze iz različitih izvora te da se pojedini navodi ne mogu neovisno potvrditi.
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