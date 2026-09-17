VIDEO / Zelenski objavio snimku napada dronovima: Pogođeni rafinerija i vojni aerodrom u Rusiji

"Zahvaljujem našim ratnicima koji čine da Rusija svakoga dana osjeti rat. Prošle noći, u zajedničkoj operaciji Sigurnosne službe Ukrajine, Snaga za bespilotne sustave, Vojne obavještajne službe Ukrajine i Službe za vanjsku obavještajnu djelatnost, pogođena je rafinerija nafte u Jaroslavlju. Sigurnosna služba Ukrajine također je izvela precizan napad na vojni aerodrom u Rostovu – potvrđena je šteta na jednom zrakoplovu An-12, dva An-26 i tri helikoptera. Dobri rezultati ostvareni su i u Crnom moru. Svakoga dana odgovaramo na agresiju. Rusija mora izabrati mir", objavio je Zelenski na X-u uz snimke.