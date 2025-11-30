STIFF
Dodjelom nagrada završen 12. Međunarodni studentski filmski festival
Dodjelom nagrada u subotu je završeno 12. izdanje Međunarodnog studentskog filmskog festivala (STIFF) u Rijeci, a glavnim nagradama nagrađeni su autori Toni Jelenić, Dingding Jiang i Chenxi Zhang.
Glavnu nagradu u kategoriji dokumentarnog filma dobio je Toni Jelenić za film "Suha roba". Kako je navedeno u obrazloženju žirija, film na prilično jednostavan način uspješno prenosi bolnu humanu temu, koja je izrazito društveno relevantna za Hrvatsku pa i šire. "Autor svojim stilskim postupcima i poetičkim izražajem stvara zaokruženu cjelinu filma, a pritom kroz jedno pismo progovara o vrlo dubokoj problematici današnjice. Ruše se stereotipi generacijskog neosjetljivosti prema drugačijem i nada u ljudsku dobrotu", navodi žiri.
Film govori o Nadi koja živi na granici Slovenije i Hrvatske u Gorskom kotaru, gdje joj je svakodnevica postala promatrati migrante koji pokušavaju prijeći granicu i naći bolji život u Europi. Nada pokušava pomoći koliko može skupljanjem preostale robe u rijeci Kupi te pranjem i sušenjem za potrebite migrante koji dolaze.
Posebno priznanje za dokumentarni film dobio je Nicolas Gourault za "Njihove oči".
U kategoriji igranog filma glavnu nagradu dobio je Dingding Jiang iz Kine za film "Pepeo". Žiri ističe da je film zaslužio nagradu za dobro promišljenu, detaljnu i kreativnu režiju te suptilan način prikazivanja priče o oporavku od gubitka i sazrijevanju prema oprostu.
Posebno priznanje za igrani film dobio je film "Naše sjene" Augustine Sanchez Gavier.
Nagradu u kategoriji animiranog filma dobila je Chenxi Zhang za film "Pletene". Žiri je u obrazloženju naveo da je riječ o poetskom filmu o ženskom rastu koji se s velikom osjetljivošću bavi osobnim, ali univerzalno prepoznatljivim temama. "Svojim jedinstvenim tehničkim pristupom, film prati neizrečene osjećaje odnosa majke i kćeri i čini ih vidljivima, koristeći snažne metafore. Pletenice postaju obiteljske veze; one tvore put. Kosa postaje vrijeme", naglašava žiri.
Posebno priznanje u toj kategoriji dobio je Oscar Jacobson za film "Neumoljiva bol postojanja", a taj je film dobitnik i nagrade publike.
Nagrada prijatelja STIFF-a, filmskog festivala Cinehill, koja osigurava sudjelovanje na idućem izdanju Cinehilla, dodijeljena je filmu "Uhvaćeni u 4K" redateljica Adriane Mrnjavac i Nicole Stigler.
Na 12. STIFF-u od 27. do 29. studenoga prikazan je 31 film u konkurenciji. U žiriju za animirani film su bili Milan Trenc, Jalal Maghout i Lucija Ilić, u žiriju za igrani film Jelena Lopatić, Marcin Kluczykowski i Luka Ešter, a o najboljim filmovima u kategoriji dokumentarnog filma odlučili su Barbara Babačić, Izidor Bistrović i Katja Galunić.
STIFF organiziraju Filmaktiv i Studentski kulturni centar Sveučilišta u Rijeci uz suorganizaciju Art-kina.
