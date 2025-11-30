Dodjelom nagrada završen 12. Međunarodni studentski filmski festival

Glavnu nagradu u kategoriji dokumentarnog filma dobio je Toni Jelenić za film "Suha roba". Kako je navedeno u obrazloženju žirija, film na prilično jednostavan način uspješno prenosi bolnu humanu temu, koja je izrazito društveno relevantna za Hrvatsku pa i šire. "Autor svojim stilskim postupcima i poetičkim izražajem stvara zaokruženu cjelinu filma, a pritom kroz jedno pismo progovara o vrlo dubokoj problematici današnjice. Ruše se stereotipi generacijskog neosjetljivosti prema drugačijem i nada u ljudsku dobrotu", navodi žiri.