Oglas

slave duh franje martina fuisa

Festival Fra Ma Fu počeo u Đurđevcu filmom Preživjeti mir

author
Hina
|
01. lis. 2025. 21:20
Fra Ma Fu
Fra Ma Fu

Prvi dan Festivala reportaže i reportera Fra Ma Fu počeo je u srijedu navečer u Đurđevcu projekcijom dugometražnog dokumentarnog filma „Preživjeti mir“ redatelja Anđela Jurkasa, a potom je uslijedio razgovor s autorom i protagonistima filma.

Oglas

Bogati novinarski i kulturni program u Đurđevcu

Fra Ma Fu festival, koji se održava u čast slavnog reportera iz 1930-ih godina Franje Martina Fuisa i ove godine u Đurđevac dovodi bogat kulturni i novinarski program - od filmskih projekcija i kazališnih predstava do književnih promocija, strip večeri i tribina.

Fuis je bio jedan od najpoznatijih i najproduktivnijih novinara svog doba, ali i autor prvog domaćeg filmskog scenarija, pjesnik, prozaik i kazališni pisac, podsjetili su organizatori.

Svečano otvorenje u petak u 17 sati

Istaknuli su kako je na današnji dan prije 81 godinu Fuis pisao o „Hrvatskoj Sahari“, a ubrzo potom i o „lijepim curama i lijepim dečkima đurđevačkim“.

Festivalsku publiku do nedjelje očekuju kazališna predstava Stilske vježbe, dokumentarni filmovi, izložba posvećena zlatnim godinama stripa i novinarstva, književna predstavljanja te burza vinila na Trgu sv. Jurja.

Svečan dodjela nagrada za najbolje reportaže u 2024. godini održat će se u petak u 17 sati.

Organizatori su pozvali građane da se pridruže i uživaju u bogatom programu koji, kako kažu, slavi reportažu, novinare i duh Franje Martina Fuisa.

Teme
Franjo Martin Fuis Stilske vježbe anđelko jurkas festival fra ma fu fra ma fu framafu preživjeti mir

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ