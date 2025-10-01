Festival Fra Ma Fu počeo u Đurđevcu filmom Preživjeti mir

Prvi dan Festivala reportaže i reportera Fra Ma Fu počeo je u srijedu navečer u Đurđevcu projekcijom dugometražnog dokumentarnog filma „Preživjeti mir“ redatelja Anđela Jurkasa, a potom je uslijedio razgovor s autorom i protagonistima filma.
Bogati novinarski i kulturni program u Đurđevcu
Fra Ma Fu festival, koji se održava u čast slavnog reportera iz 1930-ih godina Franje Martina Fuisa i ove godine u Đurđevac dovodi bogat kulturni i novinarski program - od filmskih projekcija i kazališnih predstava do književnih promocija, strip večeri i tribina.
Fuis je bio jedan od najpoznatijih i najproduktivnijih novinara svog doba, ali i autor prvog domaćeg filmskog scenarija, pjesnik, prozaik i kazališni pisac, podsjetili su organizatori.
Svečano otvorenje u petak u 17 sati
Istaknuli su kako je na današnji dan prije 81 godinu Fuis pisao o „Hrvatskoj Sahari“, a ubrzo potom i o „lijepim curama i lijepim dečkima đurđevačkim“.
Festivalsku publiku do nedjelje očekuju kazališna predstava Stilske vježbe, dokumentarni filmovi, izložba posvećena zlatnim godinama stripa i novinarstva, književna predstavljanja te burza vinila na Trgu sv. Jurja.
Svečan dodjela nagrada za najbolje reportaže u 2024. godini održat će se u petak u 17 sati.
Organizatori su pozvali građane da se pridruže i uživaju u bogatom programu koji, kako kažu, slavi reportažu, novinare i duh Franje Martina Fuisa.
