VREMENSKA PROGNOZA
Crveni meteoalarm: Vjetar će biti orkanski, u najvišem gorju moguć snijeg
Donosimo vremensku prognozu naše meteorologinje Tee Blažević.
Pretežno je oblačno diljem Hrvatske, slabe kiše ima uglavnom duž Jadrana i uz Jadran. Kolnici su mjestimice mokri ili vlažni i skliski, javlja Hrvatski autoklub, stoga se vozače poziva na oprez. Također, situaciju otežava i snažna bura, još će i pojačavati, zato je na snazi viši stupanj Meteoalarma, sustava Državnog hidrometeorološkog zavoda.
U nastavku srijede bit će, dakle, vjetrovito i nestabilno, povremeno s kišom, uglavnom duž Jadrana i uz Jadran, iako poslijepodne prolazno slabe oborine može biti i u središnoj i istočnoj Hrvatskoj.
Snijeg u najvišem gorju
U noći na četvrtak, kad temperature padnu, u najvišem gorju može zalepršati i koja snježna pahulja. Tijekom četvrtka će oborine uglavnom biti u Gorskom kotaru i Lici.
Na moru će biti sunčanije, no uz jaku, na udare i olujnu buru, pod Velebitom i orkansku, stoga je Meteoalarm Državnog hidrometeorološkog zavoda na najvišem stupnju.
Posvuda će biti hladnije.
Od petka stabilnije
Petak donosi stabilnije i sunčanije prilike, prema kraju dana će i bura postupno slabjeti.
Za vikend mirnije, u subotu uglavnom suho i sunčanije, no već u noći na nedjelju stiže novo pogoršanje, barem tako u ovim trenucima sugeriraju prognostički materijali. Tijekom nedjelje je duž Jadrana i uz Jadran izgledna je lokalno obilnija oborina, u gorju i snijeg.
