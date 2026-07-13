Radnja prati Valeriju, suvremenu plesačicu koju je nakon raspada braka život doveo do preispitivanja vlastitih izbora i odnosa. Njezina susjeda Danijela uspješna je autorica knjiga za samopomoć i life coach koja drugima dijeli savjete, dok se i sama suočava s vlastitim izazovima. Njihove živote dodatno zakomplicira neočekivani susret s poštarom, nakon kojeg kreće niz novih situacija.