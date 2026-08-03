u Komiću
SNV zatražio procesuiranje zločina nad srpskim civilima nakon Oluje: "Nijedna žrtva ne zaslužuje biti zaboravljena"
Srpsko narodno vijeće (SNV) održalo je u ponedjeljak komemoraciju u Komiću kod Udbine za srpske civile stradale tijekom i nakon vojno-redarstvene operacije Oluja, pozvavši na procesuiranje ratnih zločina i jednako poštovanje svih civilnih žrtava.
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Središnja komemoracija održana je kod spomenika u središtu Komića, sela u kojem je, prema podacima SNV-a, u ljeto 1995. ubijeno i nestalo osam srpskih civila, među kojima 93-godišnja Sava Lavrnić i njezin sin Petar, dok je nepokretna Marija Brkljač živa spaljena u vlastitoj kući.
Predsjednik SNV-a Boris Milošević rekao je da za taj zločin ni nakon više od tri desetljeća nije podignuta optužnica te ocijenio da istrage ratnih zločina nad srpskim civilima i dalje nisu učinkovite.
"Komić kao mjesto zločina nije usamljen slučaj. Ustavni sud Republike Hrvatske nedavno je svojom odlukom treći put utvrdio da nije provedena učinkovita istraga povodom ratnog zločina nad osmero civila u Uzdolju kod Knina. Neučinkovita istraga ponavlja se iz sela u selo, iz predmeta u predmet", rekao je Milošević.
'Nijedna žrtva, hrvatska ili srpska, ne zaslužuje da bude zaboravljena'
SNV, istaknuo je, odaje počast svim civilnim žrtvama rata, bez obzira na njihovu nacionalnost, te podsjetio i na ubojstvo petorice hrvatskih civila u Lovincu 1991. godine.
"Nijedna žrtva, hrvatska ili srpska, ne zaslužuje da bude zaboravljena. Nevinost žrtve ne ovisi o tome na čijoj je strani rođena. Tražimo da se nijedna ne dijeli na važniju i manje važnu, na onu koja zaslužuje istragu i onu koja je čeka uzalud", poručio je.
Kazao je kako se izgubljeni životi ne mogu vratiti, ali da se može sačuvati sjećanje na žrtve te je pročitao imena osmero ubijenih mještana Komića: Marije Brkljač, Petra i Save Lavrnić, Borke, Milice, Milke, Rade i Stake.
'Izostanak procesuiranja ratnih zločina nad srpskim civilima predstavlja otvorenu ranu'
Na komemoraciji je pročitana i 19. Izjava sjećanja SNV-a u kojoj se navodi da izostanak procesuiranja ratnih zločina nad srpskim civilima predstavlja otvorenu ranu te se poziva na učinkovite istrage, priznavanje statusa civilnih žrtava rata, suradnju Hrvatske i Srbije u rasvjetljavanju sudbine nestalih osoba te razvoj kulture mira i dijaloga.
Na komemoraciji je, među ostalima, bila i saborska zastupnica SDSS-a Anja Šimpraga, predstavnici Veleposlanstva Republike Srbije u Hrvatskoj te predstavnici više političkih stranaka i organizacija iz Srbije. Parastos za stradale služili su svećenici Srpske pravoslavne crkve.
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