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BRZO UHIĆEN

Ubojstvo u Sarajevu: Muškarac osumnjičen da je nožem usmrtio mladića

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Nova.rs
|
03. kol. 2026. 15:22
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01.05.2026., Sarajevo, Bosna i Hercegovina - U sarajevskom naselju Dobrinja doslo je do pucnjave u kojoj je ubijena jedna osoba. Photo: Armin Durgut/PIXSELL
Ilustracija: Armin Durgut/PIXSELL

U sarajevskom naselju Mošćanica u nedjelju navečer ubijen je 28-godišnji muškarac, a policija je ubrzo uhitila osumnjičenog za zločin.

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U sarajevskom naselju Mošćanica, na području općine Stari Grad, u nedjelju navečer ubijen je 28-godišnji muškarac.

Kako je priopćila Uprava policije Ministarstva unutarnjih poslova Kantona Sarajevo, policija je u 23 sata uhitila 47-godišnjeg M. K. iz Sarajeva zbog sumnje da je nožem usmrtio 28-godišnjeg H. B., također iz Sarajeva.

Prethodno je Operativni centar MUP-a Kantona Sarajevo u 22.50 zaprimio dojavu da je u Ulici Ablagijin sokak jedna osoba ozlijeđena nožem.

Po dolasku policijskih službenika na mjesto događaja potvrđeni su navodi iz dojave, a dežurni liječnik Zavoda za hitnu medicinsku pomoć utvrdio je smrt 28-godišnjeg muškarca.

O slučaju je obaviješten dežurni tužitelj Tužiteljstva Kantona Sarajevo, koji je rukovodio očevidom. Očevid su proveli pripadnici Uprave policije MUP-a Kantona Sarajevo, a istraga o okolnostima ubojstva je u tijeku.

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