UKRAJINCI NEGODUJU
Rotacija pouzdanika: Zelenski glavnog pregovarača s Rusijom postavio na čelo vanjske tajne službe
Predsjednik Volodimir Zelenski imenovao je u ponedjeljak glavnog mirovnog pregovarača Ukrajine šefom vanjske obavještajne službe, što je najnovija promjena u sklopu aktualne rekonstrukcije ukrajinskog rukovodstva, koja je već izazvala negodovanje javnosti.
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Zelenski je rekao da će Rustem Umerov, koji je na vrh obavještajne službe premješten s čela savjetodavnog Vijeća sigurnosti, i dalje biti zadužen za mirovne pregovore, odnosno pronalazak diplomatskog rješenja za okončanje rata s Rusijom.
Bivši ministar unutarnjih poslova Ihor Klimenko preuzet će njegovu dosadašnju ulogu u Vijeću sigurnosti.
Prosvjedi zbog micanja Fedorova
Zelenski preraspoređuje dužnosnike na najvišim položajima otkako je prošlog mjeseca počeo rekonstrukciju vlade u sklopu koje je smijenjen ministar obrane Mihajlo Fedorov, a zbog pritiska javnosti je potom morao zamijeniti i glavnog vojnog zapovjednika Oleksandra Sirskog.
Smjena Fedorova, 35-godišnjeg zagovornika visokotehnološkog ratovanja dronovima, izazvala je niz kritika i ulične prosvjede na kojima se zahtijevalo njegovo vraćanje na dužnost.
Zelenskijevo restrukturiranje se uglavnom kritizira kao nešto što nije u dovoljnoj mjeri objašnjeno, piše Reuters, a ukrajinski predsjednik ni u ponedjeljak nije pružio mnogo pojedinosti o razlozima za promjene u ponedjeljak. Promjenom je osiguran položaj za Klimenka, kojeg se spominjalo kao mogućeg Fedorovljeva nasljednika, ali na koncu nije odabran.
Samo rotira mali krug saveznika
Kritičari optužuju Zelenskog da po glavnim funkcijama rotira isti mali krug svojih saveznika. On je pak je kazao da je svrha rekonstrukcije koju je započeo u srpnju omogućiti bolje pripreme za još jednu oštru zimu jer se očekuje da će Rusija snažno napadati ukrajinski energetski sustav.
Umerov, koji je bio ministar obrane od 2023. do 2025., predvodi ukrajinski tim na mirovnim pregovorima koji zasad nisu iznjedrili mnogo opipljivih rezultata. Također nadzire pregovore o ugovorima vezanim za dronove koje saveznicima reklamira kao ukrajinsku tehnologiju ispitanu u borbama.
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