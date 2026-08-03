Rotacija pouzdanika: Zelenski glavnog pregovarača s Rusijom postavio na čelo vanjske tajne službe

Zelenskijevo restrukturiranje se uglavnom kritizira kao nešto što nije u dovoljnoj mjeri objašnjeno, piše Reuters, a ukrajinski predsjednik ni u ponedjeljak nije pružio mnogo pojedinosti o razlozima za promjene u ponedjeljak. Promjenom je osiguran položaj za Klimenka, kojeg se spominjalo kao mogućeg Fedorovljeva nasljednika, ali na koncu nije odabran.