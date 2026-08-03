gori šuma
VIDEO / Požar kod Zadra: Stižu kanaderi
Kod Novog Bokanjca planuo je požar. Prema prvim informacijama gori borova šuma. Na terenu su vatrogasci JVP Zadar i DVD Nin, te dislocirane snage.
Oglas
Stoga će se dignuti zračne snage i DVD Nin. Uz oblak sivog dima koji se diže iznad grada, zabrinjava i pojava crnog dima, prenosi Dalmacija Danas.
PROČITAJTE VIŠE
Vijesti
|
prije 5 h
Vijesti
|
prije 3 h
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas