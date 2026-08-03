Oglas

gori šuma

VIDEO / Požar kod Zadra: Stižu kanaderi

author
N1 Info
|
03. kol. 2026. 14:33
Dodajte N1 u omiljeni Google izvor Više
Zadar
Dalmacija Danas

Kod Novog Bokanjca planuo je požar. Prema prvim informacijama gori borova šuma. Na terenu su vatrogasci JVP Zadar i DVD Nin, te dislocirane snage.

Oglas

Zatraženo su i dva kanadera, rekao je za HRT županijski vatrogasni zapovjednik Matej Rudić. Prema prvim informacijama zapovjednika JVP Zadar Borisa Jovića, gori nisko raslinje, ali teren je prilično nepristupačan, piše 057 info.

Stoga će se dignuti zračne snage i DVD Nin. Uz oblak sivog dima koji se diže iznad grada, zabrinjava i pojava crnog dima, prenosi Dalmacija Danas.

PROČITAJTE VIŠE

Teme
požar zadar

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ