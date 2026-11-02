KOMEMORACIJA
FOTO / Kolege i prijatelji se oprostili od Gorana Bare: "Njegovu bi poeziju trebalo uvrstiti u lektiru"
Od Gorana Bare, jednog od najkarizmatičnijih glazbenika s ovih prostora, rock izvođača i pjesnika, umjetnika s punk stavom prema životu i društvu, su se na komemoraciji u Maloj dvorani KD Lisinski oprostili brojni njegovi prijatelji i kolege isprativši ga dugotrajnim aplauzom.
Njegov prijatelj, glazbeni kritičar Aleksandar Dragaš rekao je da je Bare bio čovjek kojemu niste mogli ne vjerovati i koji nije bio samo "rođen za suze", što je naslov jedne od njegovih pjesama.
"Baretovu poeziju trebalo bi uvrstiti u lektiru"
"Bio je rođen za velika, veličanstvena dijela, da postane jedan od naših najvećih pjesnika. Njegovu bi poeziju trebalo uvrstiti u lektiru, zašto ne bismo govorili o njemu kao o rock'n'roll Tinu Ujeviću ili Ivanu Goranu Kovačiću. Njegove pjesme nisu funkcionirale samo s njegovim glasom i s glazbom, nego i na papiru, kada ih čitate to je poezija kojoj se mora vjerovati", istaknuo je.
Prisjetio ga se kao "slojevitog i kompliciranog čovjeka koji je ponekad bio osjećajan i drag, duhovit i zabavan, vispren i pronicljiv, nježan i dirljiv, a ponekad, što je iskusio i na svojoj koži, opak i svadljiv, bezobziran i mrgudan, destruktivan i mračan, težak i divlji."
"Kakav je god u nekom trenutku bio, Bare je iz takvih svojih anđeoskih i sotonskih, krotkih i opasnih stanja svijesti duše i uma, na svjetlo dana i tminu noći iznosio moćno i duboko, impresivno i iskreno pjesništvo, karizmatičnu, scensku i pjevačku pojavnost, nepobitno i grandioznu umjetnost", dodao je.
U ime Croatia Recordsa, izdavačke kuće s kojom je Bare surađivao i koja je organizirala komemoraciju, oprostio se Želimir Babogredac, prisjetivši se kako je u njihovim druženjima Bare znao pričati o svojim ranim danima u Vinkovcima, prvim koncertima, prvim neslaganjima s tom sredinom i s članovima benda, snimanju prve ploče, dolasku u Zagreb i ne baš lakom i lagodnom životu.
"Moramo biti svjesni da je njegov život često puta bio na rubu egzistencije. On je to sve prošao sa svojim talentom i porukom koja će ostati jako dugo", poručio je.
Napomenuo je da je, zahvaljujući novim tehnologijama, sve ono što su napravili Goran, njegovi Plaćenici i Majke dostupno svakom stanovniku ovog planeta, a to je možda i poruka mladima i novim generacijama da ga slušaju i gledaju u spotovima, da zapamte da je na ovim prostorima postojao jedan veliki glazbeni genij - Goran Bare.
"Bare je dočaravao sve boje života"
Kruno Domaćinović iz njegovog benda, koji je na početku komemoracije izveo instrumentalnu verziju pjesme "Rođen za suze", kazao je da je Bare riječima mogao opisivati i dočarati ljubav i bol, ljepotu i boje života, dok su oni svoje osjećaje prenosili glazbom jer taj jezik najbolje govore.
Luka Antunac/PIXSELL
Luka Antunac/PIXSELL
Luka Antunac/PIXSELL
Luka Antunac/PIXSELL
Luka Antunac/PIXSELL
Luka Antunac/PIXSELL
"Negdje između tih riječi i glazbe stvarala se istinska magija koja bi nas svaki put odvela izvan stvarnosti. Opisivao je život, ponekad lijep, često težak i grub, ali uvijek na njegov iskren i jedinstven način koji je dotaknuo tolike ljude. Nama je zapravo pripala čast da zajedno stvaramo nešto što je puno veće od nas samih i zato mu hvala na tome", poručio je.
Na komemoraciji, koja je uz projekciju fotografija iz njegova života s pjesmama "Ja sam budućnost" i "Iz sve snage" u pozadini te uz posljednji spot koji je snimio, "Moja jedina", okupile su se brojne osobe s hrvatske rock scene, a bio je i zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević.
Goran Bare je umro 9. listopada u Zagrebu u 62. godini, a pokopan je u rodnim Vinkovcima.
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