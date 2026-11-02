FOTO / Kolege i prijatelji se oprostili od Gorana Bare: "Njegovu bi poeziju trebalo uvrstiti u lektiru"

"Bio je rođen za velika, veličanstvena dijela, da postane jedan od naših najvećih pjesnika. Njegovu bi poeziju trebalo uvrstiti u lektiru, zašto ne bismo govorili o njemu kao o rock'n'roll Tinu Ujeviću ili Ivanu Goranu Kovačiću. Njegove pjesme nisu funkcionirale samo s njegovim glasom i s glazbom, nego i na papiru, kada ih čitate to je poezija kojoj se mora vjerovati", istaknuo je.