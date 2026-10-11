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U ZAPRUĐU

FOTO, VIDEO / Zagreb se oprostio od Gorana Bareta: Obožavatelji se okupili i zapjevali u njegovu čast

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N1info
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11. lis. 2026. 19:16
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N1

U zagrebačkom Parku Vjekoslava Majera večeras je bio oproštaj od Gorana Bareta, legendarnog frontmena Majki koji je preminuo u petak u 62. godini života.

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Obožavatelji su se okupili večeras u Zapruđu kako bi odali počast glazbeniku koji je obilježio domaću rock-scenu, a naša je reporterka na terenu i zabilježila okupljene koji su došli oprostiti se od njega.

Vijest o smrti glazbenika potaknula je brojne reakcije, a od Bareta se opraštaju obožavatelji i kolege.

Fotografije i snimke s mjesta okupljanja pogledajte u nastavku.

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oproštaj goran bare
N1
oproštaj goran bare
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oproštaj goran bare
N1
oproštaj goran bare
N1
oproštaj goran bare
N1
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