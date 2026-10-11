U ZAPRUĐU
FOTO, VIDEO / Zagreb se oprostio od Gorana Bareta: Obožavatelji se okupili i zapjevali u njegovu čast
U zagrebačkom Parku Vjekoslava Majera večeras je bio oproštaj od Gorana Bareta, legendarnog frontmena Majki koji je preminuo u petak u 62. godini života.
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Obožavatelji su se okupili večeras u Zapruđu kako bi odali počast glazbeniku koji je obilježio domaću rock-scenu, a naša je reporterka na terenu i zabilježila okupljene koji su došli oprostiti se od njega.
Vijest o smrti glazbenika potaknula je brojne reakcije, a od Bareta se opraštaju obožavatelji i kolege.
Fotografije i snimke s mjesta okupljanja pogledajte u nastavku.
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