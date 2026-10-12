oproštaj od bareta
Poznati detalji o posljednjem ispraćaju Gorana Bareta
Glazbenik Goran Bare preminuo je prije nekoliko dana u snu. U nedjelju su se brojni njegovi obožavatelji okupili u zagrebačkom Zapruđu i oprostili se od njega.
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24 sata piše kako će posljednji ispraćaj glazbenika biti, prema želji obitelji, organiziran u njegovom rodnom gradu, Vinkovcima.
Bare je već s 12 godina osnovao prvi školski bend, a prekretnica se događa 1980. godine, kad s Marinom Pokrovcem osniva Duo debili i prvi put nastupa pred tisuću ljudi u vinkovačkom Domu omladine.
Grupa Majke, zapisuje Aleksandar Dragaš u monografiji "Goran Bare: Budi ponosan", osnovana je krajem 1984. u Vinkovcima, u specifičnom trenutku kad je taj slavonski grad proživljavao procvat svoje iznimno žive, ali duboko izolirane alternativne i punk scene. Bare se odselio iz Vinkovaca 1992. godine.
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