"Sretno more" stiglo i na kontinent: Edukativna predstava oduševila djecu u Karlovcu

U prostoru Starog grada Dubovca održana je premijera predstave „Sretno more“ koja je oduševila više od pedeset mališana. Predstava je dio projekta „Sretno more“ koji zajednički provode Telemach Hrvatska, DIH Innovamare i Institut Ruđer Bošković, a u sklopu kojeg su se u 2025. godini provele četiri akcije čišćenja diljem obale, uklonjeno je 4,5 tone otpada iz mora i educiralo se 170 djece o zaštiti mora.
Oglas
Edukativna predstava „Sretno more“ predstavlja proširenje projekta s ciljem uključivanja još više mlađih generacija, ali i djece iz kontinentalnog dijela Hrvatske koja nemaju svakodnevni doticaj s morem. Cilj je najmlađima približiti važnost očuvanja morskog ekosustava i okoliša te potaknuti razvoj odgovornog ponašanja od najranije dobi.
„Kao jedna od vodećih kontinentalnih destinacija u Hrvatskoj drago mi je da se premijera predstave „Sretno more“ održala upravo u Karlovcu, jer je očuvanje okoliša i edukacija mladih generacija zadatak svih nas. Vjerujemo da upravo ovakve inicijative doprinose razvoju svijesti o održivosti i odgovornom odnosu prema okolišu, što je ujedno i važan dio turističkog identiteta naše županije“, rekao je Željko Fanjak, direktor Turističke zajednice Karlovačke županije.
Predstavu je na kreativan i interaktivan način osmislio RI Teatar te prati avanturu morskih ptica i „tajnih ekoloških agenata“ Buge i Jure koji istražuju zagađenje podmorja, susrećući pritom različite likove pogođene ljudskim nemarom: od ježa zapetljanog u otpad i hobotnice koja potiče na akciju, do morskog psa zarobljenog u plastici kojeg spašavaju.
Projekt „Sretno more“ do sada je ostvario značajan okolišni i društveni učinak kroz akcije čišćenja podmorja održane u Zadru, Krilu Jesenice, Rovinju i Šibeniku. U akcijama je korišteno i autonomno plovilo Faust V, kojim se upravlja putem Telemachove 5G mreže, čime se dodatno unapređuje učinkovitost detekcije i uklanjanja podvodnog otpada.
„Projekt ‘Sretno more’ od samog početka pokazuje kako spoj tehnologije, edukacije i konkretnih akcija može donijeti stvarne promjene u zaštiti okoliša. Ovom predstavom dodatno širimo njegov doseg. Želimo doprijeti do najmlađih, uključujući i djecu u kontinentalnim dijelovima Hrvatske, jer svijest o očuvanju prirode ne poznaje geografske granice. Upravo kroz ovakve inicijative gradimo temelje odgovornijeg društva“, izjavio je Igor Duić, direktor Korporativnih komunikacija Telemacha.
Dodatnu potvrdu vrijednosti projekta donijelo je i priznanje struke. Projekt „Sretno more“ osvojio je srebrni Grand PRix za društveni utjecaj i održivost Hrvatske udruge za odnose s javnošću. Uz to, projekt je nominiran i za međunarodnu nagradu PRWeek Global Awards u Londonu, što dodatno potvrđuje njegovu inovativnost i snažan pozitivan društveni utjecaj.
Projekt „Sretno more“ nastavlja s edukativnim aktivnostima i konkretnim doprinosom očuvanju okoliša, uz snažan fokus na uključivanje zajednice i primjenu naprednih tehnologija. Sljedeća akcija čišćenja planirana je u ovom mjesecu na otoku Krku.
PROČITAJTE VIŠE
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas