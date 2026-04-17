više od pedeset mališana

"Sretno more" stiglo i na kontinent: Edukativna predstava oduševila djecu u Karlovcu

17. tra. 2026. 11:28
Karlovac
Telemach Hrvatska

U prostoru Starog grada Dubovca održana je premijera predstave „Sretno more“ koja je oduševila više od pedeset mališana. Predstava je dio projekta „Sretno more“ koji zajednički provode Telemach Hrvatska, DIH Innovamare i Institut Ruđer Bošković, a u sklopu kojeg su se u 2025. godini provele četiri akcije čišćenja diljem obale, uklonjeno je 4,5 tone otpada iz mora i educiralo se 170 djece o zaštiti mora.

Edukativna predstava „Sretno more“ predstavlja proširenje projekta s ciljem uključivanja još više mlađih generacija, ali i djece iz kontinentalnog dijela Hrvatske koja nemaju svakodnevni doticaj s morem. Cilj je najmlađima približiti važnost očuvanja morskog ekosustava i okoliša te potaknuti razvoj odgovornog ponašanja od najranije dobi.

Telemach Hrvatska

„Kao jedna od vodećih kontinentalnih destinacija u Hrvatskoj drago mi je da se premijera predstave „Sretno more“ održala upravo u Karlovcu, jer je očuvanje okoliša i edukacija mladih generacija zadatak svih nas. Vjerujemo da upravo ovakve inicijative doprinose razvoju svijesti o održivosti i odgovornom odnosu prema okolišu, što je ujedno i važan dio turističkog identiteta naše županije“, rekao je Željko Fanjak, direktor Turističke zajednice Karlovačke županije.

Karlovac
Telemach Hrvatska

Predstavu je na kreativan i interaktivan način osmislio RI Teatar te prati avanturu morskih ptica i „tajnih ekoloških agenata“ Buge i Jure koji istražuju zagađenje podmorja, susrećući pritom različite likove pogođene ljudskim nemarom: od ježa zapetljanog u otpad i hobotnice koja potiče na akciju, do morskog psa zarobljenog u plastici kojeg spašavaju.

Projekt „Sretno more“ do sada je ostvario značajan okolišni i društveni učinak kroz akcije čišćenja podmorja održane u Zadru, Krilu Jesenice, Rovinju i Šibeniku. U akcijama je korišteno i autonomno plovilo Faust V, kojim se upravlja putem Telemachove 5G mreže, čime se dodatno unapređuje učinkovitost detekcije i uklanjanja podvodnog otpada.

Telemach Hrvatska

„Projekt ‘Sretno more’ od samog početka pokazuje kako spoj tehnologije, edukacije i konkretnih akcija može donijeti stvarne promjene u zaštiti okoliša. Ovom predstavom dodatno širimo njegov doseg. Želimo doprijeti do najmlađih, uključujući i djecu u kontinentalnim dijelovima Hrvatske, jer svijest o očuvanju prirode ne poznaje geografske granice. Upravo kroz ovakve inicijative gradimo temelje odgovornijeg društva“, izjavio je Igor Duić, direktor Korporativnih komunikacija Telemacha.

Dodatnu potvrdu vrijednosti projekta donijelo je i priznanje struke. Projekt „Sretno more“ osvojio je srebrni Grand PRix za društveni utjecaj i održivost Hrvatske udruge za odnose s javnošću. Uz to, projekt je nominiran i za međunarodnu nagradu PRWeek Global Awards u Londonu, što dodatno potvrđuje njegovu inovativnost i snažan pozitivan društveni utjecaj.

Projekt „Sretno more“ nastavlja s edukativnim aktivnostima i konkretnim doprinosom očuvanju okoliša, uz snažan fokus na uključivanje zajednice i primjenu naprednih tehnologija. Sljedeća akcija čišćenja planirana je u ovom mjesecu na otoku Krku.

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
