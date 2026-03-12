Nenad Stazić uputio ispriku Kerempuhu zbog "Pljuske"

Nenad Stazić uputio je javnu ispriku Satiričkom kazalištu Kerempuh, ansamblu predstave i ravnateljici kazališta zbog toga što ih je doveo u neugodnu situaciju nakon što su se u javnosti pojavile usporedbe njegovog teksta predstave "Pljuska" s dramom Gordana Mihića "Siroti mali hrčki".
Pisac i bivši SDP-ov potpredsjednik Sabora Stazić u pisanoj izjavi navodi da je prilikom sklapanja autorskog ugovora s kazalištem jamčio kako je riječ o njegovu izvornom autorskom djelu.
Dodao je da su, nakon što su se u javnosti pojavile usporedbe s Mihićevim tekstom, otvorena pitanja vezana uz izvornost i autorstvo teksta koji je dostavio kazalištu, čime je Kerempuh i sve suradnike uključene u projekt doveo "u iznimno neugodnu situaciju".
"Posebno želim jasno istaknuti da kazalište Kerempuh i ravnateljica kazališta nisu imali nikakvih saznanja niti razloga sumnjati u izvornost teksta, već su postupali u dobroj vjeri oslanjajući se na moje autorsko jamstvo", istaknuo je Stazić te dodao da preuzima isključivu materijalnu i moralnu odgovornost za eventualne posljedice.
"Ispričavam se kazalištu Kerempuh kao instituciji, ansamblu predstave te ravnateljici osobno zbog neugodnosti i profesionalne štete koju je ova situacija prouzročila", kazao je.
Naglasio je da i dalje smatra kako "Pljuska" predstavlja novo i sadržajno bitno različito djelo od Mihićevih "Sirotih malih hrčaka", iako je, kako kaže, nastala inspirirana fabulom te jednočinke. Dodao je da će eventualni sudski spor o autorstvu razriješiti sudski vještaci.
Slučaj je dospio u središte pozornosti nakon što je kazališni kritičar Jutarnjeg lista napisao tekst o sličnostima koje je gledajući premijeru predstave "Samci" u kazalištu Gavella, postavljenoj upravo prema Mihićevim jednočinkama - uočio sa predstavom "Pljuska", koja se u Kerempuhu izvodi od 1998. godine i ima oko 150 izvedbi.
Nakon toga je na službenim stranicama Kerempuha uz opis predstave "Pljuska", dodano da je nastala po motivima drame Gordana Mihića “Siroti mali hrčki”.
Mediji navode da je nositeljica Mihićevih autorskih prava, kći Ivana, slučaj proslijedila agenciji za zaštitu autorskih prava kako bi se poduzeli pravni koraci protiv Stazića i Kerempuha zbog dugogodišnjeg neovlaštenog korištenja i povrede autorskih prava.
Gordan Mihić bio je dugogodišnji profesor na beogradskom Fakultetu dramskih umjetnosti gdje je predavao filmski scenarij. Autor je scenarija nekih od najpoznatijih filmova i serija u jugoslavenskoj i srpskoj kinematografiji, a umro je 2019.
