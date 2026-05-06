Kerumov vijećnik: "Nazovimo naše kazalište Hrvatsko narodno kazalište Boris Dvornik!"

Na svečanoj sjednici Grada Splita, Igor Stanišić, predsjednik Gradskog vijeća Grada Splita iz redova HGS-a Željka Keruma, predložio je da se HNK Split nazove po legendarnom splitskom glumcu
"‘Nima grada bez judi‘, legendarna je izjava našeg Meštra iz Velog mista. Ja bih se ovdje zapitao ima li grada bez naših judi? Mi u Splitu imamo brojne ulice nazvane po stranim državnicima, piscima pa čak i po osvajačima. A što je s našim ljudima? Boris Dvornik je naš legendarni glumac, fetivi Splićanin koji je promovirao naš grad i Dalmaciju daleko van granica naše domovine.
On je i naš Meštar i naš Roko i naš šjor Bepo Pegula. Citiramo ga u gotovo svim životnim prigodama, kad je rođendan Hajduka kažemo ‘krepat moredu svi kraji i carevi ma Ajduk će ostat‘, citiramo ga i za svaki Badnji dan ‘cilo misto ji bakalar a ja teletinu‘, pa evo citirali smo ga i sada za ovu Sudamju uz prikazivanje naše legendarne serije na javnim mjestima.
Njegov lik krasi ovogodišnje plakate za Sudamju i građani su time oduševljeni. Čak sam imao i upite gdje se može kupiti plakat s njegovim likom. Upravo na ovoj bini ostvario je brojne zapažene uloge. Iskažimo počast našem velikanu, iskažimo počast našem Splitu, iskažimo počast našoj povijesti i na koncu poštujmo naše jude jer na taj način poštujemo i sami sebe! I zato sada s ovog mjesta pokrećem inicijativu! Nazovimo naše kazalište Hrvatsko narodno kazalište Boris Dvornik!" - kazao je Stanišić.
Slobodna Dalmacija pitala je Dvornikovu suprugu Dijanu što misli o Stanišićevoj inicijativi.
"Ma nemojte me zezat? Ozbiljno? Ajde dobro su ga se sitili posli toliko godina. Spasija je teatar kad je izgorija, misec dana je svaki dan bila ‘Mala Floramye‘. Izvanredno je igra u ‘Maloj Floramye‘. Ja kažem bolje ikad nego nikad. Dobro su se sitili toga, drago mi je, to mi se sviđa. Oduševljena sam s tom idejom. Borisu nije bilo do slave, ali ipak to je jedna velika čast", rekla je Diana Dvornik, supruga Borisa Dvornika na inicijativu da se splitski HNK nazove po glumačkom velikanu.
