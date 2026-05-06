Kerumov vijećnik: "Nazovimo naše kazalište Hrvatsko narodno kazalište Boris Dvornik!"

"Ma nemojte me zezat? Ozbiljno? Ajde dobro su ga se sitili posli toliko godina. Spasija je teatar kad je izgorija, misec dana je svaki dan bila ‘Mala Floramye‘. Izvanredno je igra u ‘Maloj Floramye‘. Ja kažem bolje ikad nego nikad. Dobro su se sitili toga, drago mi je, to mi se sviđa. Oduševljena sam s tom idejom. Borisu nije bilo do slave, ali ipak to je jedna velika čast", rekla je Diana Dvornik, supruga Borisa Dvornika na inicijativu da se splitski HNK nazove po glumačkom velikanu.