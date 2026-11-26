Jezik oštriji od britve
Najljepše hrvatske uvrede: Neke smo zaboravili, druge koristimo i danas
Alapača, luftiguz, janpik, ološ, uhljeb... Hrvatski jezik obiluje slikovitim uvredama, od kojih su neke gotovo zaboravljene, dok druge i danas redovito koristimo. No koliko zapravo znamo o njihovu značenju i podrijetlu?
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Upravo se tom zanimljivom temom pozabavio akademik i književnik Pavao Pavličić u knjizi „Najljepše hrvatske uvrede”, koja donosi 70 izraza iz bogate riznice hrvatskoga jezika.
Predstavljanje knjige počinje u četvrtak 26. studenoga 17 sati u Hrvatskom državnom arhivu.
Ulaz je slobodan.
Uvrede, koliko god bile nepristojne, zanimljiv su dio jezične i kulturne baštine. Govore mnogo o društvu, međuljudskim odnosima, ljudskim manama, ali i o kreativnosti kojom su naši preci opisivali osobine koje im kod drugih nisu bile osobito simpatične.
Neke od tih riječi danas zvuče gotovo simpatično, druge su i dalje vrlo uvredljive, a za pojedine bi mlađe generacije teško pogodile što uopće znače.
A kojih se starih hrvatskih uvreda vi sjećate? Jeste li ih čuli od svojih baka i djedova i koristite li ih još uvijek?
Knjiga je objavljena u izdanju Umjetničke organizacije Lađa od vode, a uredila ju je književnica Julijana Matanović.
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