Britanski proizvođač odjeće za aktivnosti na otvorenom Buffalo Systems kaže da ne sudjeluje u Crnom petku jer je riječ o maloj tvrtki koja proizvodi u Ujedinjenom Kraljevstvu, dok američki trgovac opremom za aktivnosti na otvorenom REI na Crni petak zatvara svoje trgovine i zaposlenicima daje slobodan dan kako bi ga proveli na otvorenom.