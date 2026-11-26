Dok većina brendova nudi velike popuste za Crni petak kako bi privukla kupce, neki su odlučili da ne sudjeluju. Ti brendovi žele zaštititi svoju dobit, poslati poruku o održivosti ili jednostavno istaknuti se i pokušati povezati sa sve većim brojem potrošača koji zaziru od stalnih promotivnih akcija.
Talijanski modni brend Pinko ove godine prvi put ne sudjeluje u Crnom petku, a predsjednik uprave Pietro Negra kaže da snižavanje cijena može postati začarani krug.
"Ne sudjelovanjem u Crnom petku pokušavamo odsjeći jednu malu glavu zmaja koji ima još tisuću drugih", rekao je Negra, pritom ukazujući na promotivne akcije za obitelj i prijatelje, privatne rasprodaje i druge događaje koji potiču snižavanje cijena.
"To nije vrsta odnosa koju želimo s kupcima niti su to uvjeti koji će osigurati budućnost sektora," rekao je.
Trgovci diljem svijeta suočili su se s izazovnom godinom, jer je rat u Iranu ponovno potaknuo inflaciju, a potrošači s ograničenim budžetima trebaju znatne popuste kako bi ih se privuklo na kupnju.
Dok si divovi poput Amazona mogu priuštiti drastično snižavanje cijena jer privlače većinu kupaca tijekom Crnog petka, za male brendove pomama za popustima može biti dvosjekli mač koji utječe na profitabilnost i čini kupce manje spremnima plaćati punu cijenu u ostatku godine.
Negra je rekao da će nesudjelovanje u Crnom petku Pinko stajati oko dva milijuna eura prihoda, no udar na profitabilnost razmjerno je mnogo manji, a upravo je profitna marža ono na što se usredotočuje.
Borba protiv zasićenosti popustima
Nakon pet godina trajno visoke inflacije kupci su sve skeptičniji prema cjenovnim strategijama trgovaca i sve manje vjeruju da oglašeni popusti doista predstavljaju uštedu, rekla je Shikha Jain, partnerica u bostonskoj konzultantskoj tvrtki Simon-Kucher.
Odluka da se ne sudjeluje u Crnom petku rizična je jer je konkurencija za svaki dolar žestoka. No, odustajanje od sudjelovanja može brendovima donijeti drugačiju vrstu vidljivosti i pomoći im u izgradnji povjerenja, osobito među kupcima koji nisu toliko osjetljivi na cijene.
"Povjerenje je ozbiljno narušeno", rekla je Jain, dodajući da primjećuje "sve veće povlačenje i izrazito zasićenje inflacijom i izazovnim okruženjem u kojem se nalazi velik broj Amerikanaca".
Brendovi koji ne sudjeluju u Crnom petku također nastoje privući dio pozornosti potrošača, čak i ako se to odmah ne pretvori u prodaju, kako bi prenijeli određenu poruku ili stekli naklonost kupaca.
Britanski proizvođač odjeće za aktivnosti na otvorenom Buffalo Systems kaže da ne sudjeluje u Crnom petku jer je riječ o maloj tvrtki koja proizvodi u Ujedinjenom Kraljevstvu, dok američki trgovac opremom za aktivnosti na otvorenom REI na Crni petak zatvara svoje trgovine i zaposlenicima daje slobodan dan kako bi ga proveli na otvorenom.
The Ordinary, brend za njegu kože u vlasništvu kozmetičkog diva Estée Lauder, također zatvara svoje trgovine na taj dan, a umjesto prodajnih akcija organizira akcije darivanja krvi u New Yorku i Torontu.
Amy Bi, viša potpredsjednica globalnog brenda The Ordinary, rekla je da impulzivna kupnja tijekom Crnog petka često dovodi do toga da ljudi kupuju proizvode koji im nisu potrebni ili koji nisu prikladni za njihovu kožu, a obustava prodaje na jedan dan način je da se potrošače potakne da „uspore”.
Marketing protiv Crnog petka
Manji brendovi možda si ne mogu priuštiti odricanje od prijeko potrebnog povećanja prodaje koje donosi Crni petak pa se umjesto toga okreću marketinškim strategijama koje idu protiv struje kako bi se istaknuli.
UpCircle, britanski kozmetički brend koji koristi talog kave, ljuske zobi i druge nusproizvode prehrambene industrije za proizvodnju krema i pilinga, organizira vlastite popuste za Crni petak, istodobno promovirajući svoju filozofiju smanjenja otpada objavama na Instagramu u kojima kritizira prekomjernu proizvodnju i prekomjernu potrošnju. U objavama koristi i internetski sleng poput izraza "landfill maxxing", koji označava pretjerano gomilanje otpada.
Crni petak populariziran je u SAD-u, ali se od početka 2000-ih proširio diljem svijeta, djelomično zahvaljujući Amazonu i drugim multinacionalnim trgovcima.
"Crni petak suprotnost je svemu za što se zalažemo kada je riječ o povezivanju s otpadom i masovnom potrošnjom", rekla je osnivačica UpCirclea Anna Brightman.
No, objave kojima kritizira potrošačko društvo privlače pozornost u vrlo konkurentnom tržištu, rekla je Brightman, a popust od 25 posto na cijeli asortiman pomaže uvjeriti nove kupce da isprobaju prvi proizvod. U samo tri tjedna oko Crnog petka UpCircle ostvari 20 posto svoje godišnje internetske prodaje.
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