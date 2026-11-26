lorena zec
Psihologinja: O nasilju govorimo tek kad zakaže sustav. Ne smijemo čekati najgore
U programu N1 televizije gostovala je psihologinja Lorena Zec iz SOS Centra za nenasilje Rijeka, koja je u razgovoru s našim Bornom Šmerom govorila o Međunarodnom danu borbe protiv nasilja nad ženama.
Oglas
Upitana o različitim interpretacijama zapravo istih kaznenih djela, Zec je rekla da je prvi problem u tome kako definiramo femicid i koju definiciju prihvaćamo - onu koja je globalna ili onu koja je u našem zakonu, kao i to kako gledamo na počinitelja - da li je to intimni partner, bliska osoba. "Tu nam se odmah razlikuju podaci. Smeta mi što mediji od nas često traže brojeve, umjesto da svi skupa od državnih institucija inzistiramo da ti brojevi budu stalno prisutni", rekla je.
Naglasila je da želi transparentno znati koji je broj žena stradao od strane muškaraca. "Znam da zvuči grozno da brojimo takve slučajeve, ali mi to moramo znati svaki dan. MUP na svojim stranicama ima aplikaciju "Kalendar nasilja", nije najsretniji naziv, ali tamo objavljuju koliko je bilo prijava nasilja u obitelji. Jučer su zabilježili četiri kaznena djela i deset prekršaja, povezane s nasiljem u obitelji", istaknula je.
Ipak, dodala je, to nije cijela slika jer se tu ne objavljuje koliko je bilo prijetnji i drugih povezanih kaznenih djela. Puno toga, kaže, se ni ne prijavljuje.
"O ovim temama pričamo kad se dogode najgore stvari, kad zakaže sustav. Ali, svaki dan, mi koji radimo sa ženama koje su preživjele rodno uvjetovano nasilje, vidimo da je ta brojka zapravo velika", istaknula je i dodala da treba apelirati da institucije reagiraju na vrijeme, da žene prijavljuju nasilje dok je još u sferi prekršaja, da ne bi došlo do onog najgoreg.
PROČITAJTE JOŠ
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas