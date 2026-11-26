Upitana o različitim interpretacijama zapravo istih kaznenih djela, Zec je rekla da je prvi problem u tome kako definiramo femicid i koju definiciju prihvaćamo - onu koja je globalna ili onu koja je u našem zakonu, kao i to kako gledamo na počinitelja - da li je to intimni partner, bliska osoba. "Tu nam se odmah razlikuju podaci. Smeta mi što mediji od nas često traže brojeve, umjesto da svi skupa od državnih institucija inzistiramo da ti brojevi budu stalno prisutni", rekla je.