"Bog neće pomoći"
Niže nagrade i sada ide po najveću: Film Hane Jušić hrvatski je kandidat za Oscara
Komisija Hrvatskog društva filmskih djelatnika (HDFD) odlučila je da će film "Bog neće pomoći" redateljice Hane Jušić biti hrvatski kandidat za 99. nagradu Oscara u kategoriji najbolji međunarodni dugometražni film, izvijestilo je HDFD.
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"Bog neće pomoći" priča o Čileanki Teresi koja dolazi u izoliranu zajednicu pastira na Dinari tvrdeći da je udovica starješinog brata koji je poginuo u čileanskom rudniku. Dolazak Terese, tvrde, poremeti čvrstu strukturu zajednica i donese nemir, no njoj donese slobodu.
Svjetsku je premijeru film je imao na 78. Filmskom festivalu u Locarnu, a glavne glumice Manuela Martelli i Ana Marija Veselčić osvojile su nagradu Leopard (Pardo) za najbolje glumačko ostvarenje u glavnom natjecateljskom programu Concorso Internazionale.
Na Sarajevo Film Festivalu film je osvojio Specijalnu nagradu za promicanje spolne ravnopravnosti. Osvojio je Nagradu Oktavijan Hrvatskog društva filmskih kritičara za najbolji dugometražni igrani film 2026. te nagradu za najbolji međunarodni film na Internationales Frauen Film Fest Dortmund+Koln 2026.
Film je osvojio nagrade na Thessaloniki International Film Festival 2025. u Salunu, Cineuropa 2025. u Luksemburgu, Filmski festival Glumca 2025. u Vinkovcima, Sofia International Film Festival 2026., Bif&st Bari International Film & TV Festival 2026. godine.
Uz Martelli i Veselčić, u filmu glume Ana Marija Veselčić, Filip Đurić, Mauro Ercegović Gracin, Nikša Butijer, Tina Orlandini, Ivan Skoko, Bogdan Farcaș i Vinko Kraljević.
Uz Kinoramu kao glavnoga producenta, "Bog neće pomoći" nastao je u koprodukciji producentskih kuća Nightswim (Italija), Micro Film (Rumunjska), Horsefly Films (Grčka), Maneki Films (Francuska), Perfo Production (Slovenija) i ERT S.A. (Grčka).
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