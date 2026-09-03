Niže nagrade i sada ide po najveću: Film Hane Jušić hrvatski je kandidat za Oscara

"Bog neće pomoći" priča o Čileanki Teresi koja dolazi u izoliranu zajednicu pastira na Dinari tvrdeći da je udovica starješinog brata koji je poginuo u čileanskom rudniku. Dolazak Terese, tvrde, poremeti čvrstu strukturu zajednica i donese nemir, no njoj donese slobodu.