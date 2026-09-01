nadahnula milijune
Memoari Gisele Pelicot "Radost života" objavljeni i na hrvatskom jeziku
Nakladnička kuća Petrine knjige objavila je četiri nova naslova - "Radost života" memoare Gisele Pelicot, romane "Prekinuti travanj" albanskog autora Ismaila Kadarea, "Baka je plesala na kiši" norveške spisateljice Trude Teige i "La Realidad" francuske spisateljice Neige Sinno.
Godine 2024. Gisèle Pelicot nadahnula je milijune ljudi zapanjujućom hrabrošću i dostojanstvom kada je odlučila odreći se prava na anonimnost u pravnoj borbi protiv supruga i pedesetorice muškaraca optuženih za seksualno zlostavljanje. Do trenutka kada su Dominique Pelicot i desetci optuženih muškaraca proglašeni krivima, Gisèle je postala globalna ikona kampanje protiv seksualnog nasilja.
"Poziv Gisèle Pelicot da sram promijeni stranu u slučajevima seksualnog zlostavljanja, kao i solidarnost koju je pokazala prema žrtvama, izazvali su izvanredan odjek u javnosti i dirnuli žene i muškarce diljem svijeta", navodi izdavač memoara koje je prevela Maja Zorica Vukušić.
Pelicot je rođena je u Njemačkoj 1952. godine, a djetinjstvo je provela u regiji Indre, gdje joj je majka umrla kada je imala devet godina. Udala se za Dominiquea Pelicota 1973. godine, a razvela se od njega 2024., neposredno prije početka takozvanog "suđenja u Mazanu". Ima troje djece, a 2025. godine odlikovana je Nacionalnim redom Legije časti te su je brojne institucije, uključujući BBC i Time Magazine, proglasile jednom od najutjecajnijih osoba godine.
Radnja Kadareova romana "Prekinuti travanj" smještena je na sjeveru Albanije, gdje život određuju pravila drevnoga Kanona. Gjorg Berisha, slijedeći zakon krvne osvete, ubija čovjeka koji je usmrtio njegova brata, čime i sam postaje osuđenik na smrt. Preostaje mu još samo 30 dana primirja, takozvane velike bese. Na putu prema kuli Orosha susreće mladi bračni par iz grada koji u planinama traži romantiku starih običaja. Kadare pritom suprotstavlja svijet u kojemu je pojedinac podređen Kanonu i pogled promatrača koji tragediju doživljava kao egzotičan prizor. Roman je s albanskoga preveo Đorđe Božović.
Ismail Kadare (1936. – 2024.), jedan od najpoznatijih albanskih književnika, autor je djela prevedenih na više od 45 jezika te dobitnik niza međunarodnih priznanja, među kojima su Man Booker International i Jeruzalemska nagrada.
Roman "Baka je plesala na kiši" prvo je djelo norveške spisateljice i novinarke Trude Teige (1960.) prevedeno na hrvatski jezik. Glavna junakinja Juni odlazi u napuštenu kuću svojih bake i djeda na norveškom otoku, gdje pronalazi fotografiju bake Tekle s nepoznatim njemačkim vojnikom. Istraživanje njezina identiteta vodi je u Berlin i istočnonjemački Demmin te prema prešućenoj obiteljskoj i ratnoj prošlosti.
Nakladnik navodi da se roman temelji na stvarnim povijesnim događajima, među kojima su masovna samoubojstva njemačkih obitelji u Demminu u svibnju 1945. Kroz priču o trima generacijama žena autorica govori o obiteljskom sramu, naslijeđenim traumama i prekidanju kruga šutnje. Knjigu je s norveškoga prevela Anja Majnarić.
Neige Sinno (1977.), hrvatskim čitateljima poznata po nagrađivanom romanu "Tužni tigar", u romanu "La Realidad" prati dvije mlade žene, Netchu i Magu, koje putuju prema selu La Realidad (Stvarnost) u meksičkoj saveznoj državi Chiapas. Njihovo putovanje istodobno je politička i intimna potraga, navodi izdavač. Dodaje da kroz specifičan način pisanja koji isprepliće perspektive, Sinno istražuje samu ulogu pripovjedača - onoga tko izgovara i izmišlja riječi koje do nas dopiru. Roman je s francuskoga prevela Vlatka Tor.
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