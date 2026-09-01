Memoari Gisele Pelicot "Radost života" objavljeni i na hrvatskom jeziku

Pelicot je rođena je u Njemačkoj 1952. godine, a djetinjstvo je provela u regiji Indre, gdje joj je majka umrla kada je imala devet godina. Udala se za Dominiquea Pelicota 1973. godine, a razvela se od njega 2024., neposredno prije početka takozvanog "suđenja u Mazanu". Ima troje djece, a 2025. godine odlikovana je Nacionalnim redom Legije časti te su je brojne institucije, uključujući BBC i Time Magazine, proglasile jednom od najutjecajnijih osoba godine.