Njemačko-turski film "Žuta pisma" pobjednik ovogodišnjeg Berlinalea

„Mi ćemo u slobodnoj Palestini održati jednog dana filmski festival i dobro ćemo se sjetiti tko je bio uz nas a tko protiv nas“, rekao je Alkatib. Na početku svog izlaganja, s palestinskom zastavom na pozornici, kazao je kako se ovim govorom dovodi u opasnost jer se u Njemačkoj nalazi kao izbjeglica.