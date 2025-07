Opatija domaćin 23. Liburnia Film Festivala: Pet dana posvećenih hrvatskom dokumentarnom filmu

Najmlađi, u dobi od 7 do 10 godina, moći će sudjelovati u besplatnoj radionici Animir(ajmo!) od 26. do 29. kolovoza, u terminu od 19:00 do 20:00 sati. Djeca će učiti osnove stop-animacije i izraditi vlastiti kratki animirani film koristeći mobitele, DSLR fotoaparate i aplikaciju Stop Motion Studio. Online prijavnicu pronađite na internetskoj stranici CTK Rijeka, koji provodi radionicu.