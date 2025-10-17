Picassova slika nestala na putu prema izložbi u Granadi

Slika Pabla Picassa iz 1919. nestala je u tranzitu prema Granadi gdje je trebala biti predstavljena na privremenoj izložbi, objavila je zaklada koja organizira izložbu.
Zaklada CajaGranada priopćila je kasno u četvrtak da je nestala slika, mali uokvireni gvaš pod nazivom "Mrtva priroda s gitarom", bila dio veće pošiljke umjetnina koje su se prebacivale iz Madrida u taj andaluzijski grad radi izložbe pod nazivom "Mrtva priroda. Vječnost nepokretnog".
Zaklada je u petak potvrdila da je slika, u vlasništvu privatnog kolekcionara i dimenzija 13 puta 10 centimetara, bila osigurana na procijenjenu vrijednost od 600.000 eura.
Pošiljka je bila isporučena kulturnom centru CajaGranada 3. listopada. Nestanak slike otkriven je tek u ponedjeljak, kada je kustos izložbe počeo otvarati sanduke.
Zaklada je objavila da je proučila sigurnosne snimke od tog vikenda i potvrdila da se za to vrijeme nije dogodio nikakav incident.
Otkrivši da je slika nestala, zaklada je podnijela prijavu policiji koja je otvorila istragu.
