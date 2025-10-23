Zvučna šetnja: "Ja tjeram krdo riječi - šetnja ulicama Vesne Parun"

Povodom petnaeste obljetnice od smrti velike hrvatske pjesnikinje i prevoditeljice, Vesne Parun, na datum njezine smrti, 25. listopada, prisjećamo se njezinog života, uspjeha i velikog naslijeđa koje je iza sebe ostavila.
Povodom petnaeste obljetnice od smrti Vesne Parun, 25. listopada, RadioTeatar poziva na prisjećanje njezinog života, uspjeha i velikog naslijeđa koje je iza sebe ostavila - repriziranjem zvučne šetnje "Ja tjeram krdo riječi" autorice Ksenije Banović.
Zvučna šetnja odvit će se u tri termina, u 17:00, 18:00 i 19:00 h, 25. listopada, a polazak i mjesto sastanka je ispred Novinarskog doma na adresi Perkovčeva ulica 2, Zagreb. Program je besplatan, a rezervacije se podnose na mail [email protected] ili putem obrasca koji se nalazi na linku. Posjetitelji su zamoljeni da ponesu vlastite slušalice.
Repriza šetnje odvija se u sklopu petog ciklusa Radiowalka, odnosno intimnog radija u hodu koji nastaje u produkciji RadioTeatra Bajsić i prijatelji. Kazališna predstava zvučne šetnje zbiva se između teksta koji se sluša u slušalicama, krajolika kojim se hoda i misli samog šetača.
Više o zvučnoj šetnji
Centar Zagreba na nekoliko je adresa pružio podstanarsko utočište Vesni Parun, pjesnikinji kojoj je posvećena ova zvučna šetnja. Kroz preplitanje naracije, dokumentarnog i poetskog zapisa, šetnja počinje u Savskoj ulici, gdje je 1940. godine živjela s obitelji, a služinsku sobu, s pogledom na vatrogasni toranj, kao studentica romanistike dijelila s mlađom sestrom Vjerom.
U Gundulićevoj ulici publika ima priliku upoznati se s nepoznatim crticama iz njezinog života, (primjerice, kakve je sve poslove obavljala ne bi li platila najam stana u kojem je od mobilizacije skrivala svoju prvu ljubav), a u nastavku šetnje saznat ćemo kakve je okolnosti 1950-ih vežu uz Preradovićevu ulicu.
Šetnja završava na Opatovini, na stepenicama koje simbolički obilježavaju i kraj njezina života. Nastojeći nadvladati buku ulica i svakodnevnice, u ovoj šetnji tjerat ćemo krdo riječi iz stihova pjesnikinje Andrijane Kos-Lajtman, koje je u svojoj zbrici “Dani kositra i jeke” ispisala iz Vesnine perspektive.
