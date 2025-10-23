Zvučna šetnja: "Ja tjeram krdo riječi - šetnja ulicama Vesne Parun"

Zvučna šetnja odvit će se u tri termina, u 17:00, 18:00 i 19:00 h, 25. listopada, a polazak i mjesto sastanka je ispred Novinarskog doma na adresi Perkovčeva ulica 2, Zagreb. Program je besplatan, a rezervacije se podnose na mail [email protected] ili putem obrasca koji se nalazi na linku. Posjetitelji su zamoljeni da ponesu vlastite slušalice.