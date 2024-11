Ovacije premijeri predstave nastale prema kultnoj kolumni Viktora Ivančića

Podijeli :

Dugotrajni pljesak i oduševljenje publike ispratilo je sinoć premijeru drame 'Robi K. / Crvenkapa je mrtva' u HNK-u Split.

Kultni tekst jednog od najboljih novinara Viktora Ivančića prenio je na scenu redatelj Kokan Mladenović uz sjajno odigrane uloge splitskog ansambla. Zajedno, uz Karlu Leko potpisuju i dramatizaciju, prenosi Dalmatinski portal.

U boli se smijete

Predstava Robi K. / Crvenkapa je mrtva’ aktualna je, provokativna, duhovita i tužna, sve u isti mah. S nadom optimizma. Nema te ‘svetosti’ koja nije kroz kolumne pokazala ljudsku glupost, licemjerstvo, konformizam, a koja ih očima razigranog vječnog devetogodišnjaka razotkriva. Osuvremenio se tekst na sceni i najnovijim korupcijskim aferama iz zdravstva, ali, nažalost, i to je konstanta. Samo se mijenjaju imena, ali neke, poput potonje, su ipak prebolne. U toj boli se smijete.

Ulogu Robija K. je odlično odigrao Stipe Jelaska, učiteljicu Smilju Katarina Romac, roditelje vječnog devetogodišnjaka Petra Kovačić Botić i Goran Marković. Didu sa Šolte, kao moralnu vertikalu, u predstavi je lijepo odglumio Nenad Sardelić.

Djeca i starci su zapravo jedina brana od svijeta odraslih, od nas koji im nudimo ovakav izopačeni svijet lažnih vrijednosti.

“Divno je, ja sam sretan što će djelo živjeti i jedva čekam vidjeti regionalne izvedbe, prije svega beogradsku jer je Robi K. koliko ovdašnji toliko i tamošnji. Iste su devijacije, problemi s političkim elitama toliko odnarođenih od vlastitih naroda. Tako da vjerujem da će ovaj Robi biti hit i beogradske kazališne sezone”, kazao je redatelj.

Skroman, ali sretan bio je i glavni ‘krivac’ velebne predstave Viktor Ivančić.

Ivančić: Plenković želi biti velik igrač, a Milanović nije baš blesav

“Čini mi se okej, da je dobra predstava i da je publika dobro primila, tako da sam zadovoljan. Teško mi je iz pozicije gledatelja, jer znam sve tekstove, ali mislim da su glumci fantastično napravili taj posao, Kokan dobro režirao, a Karla odlično dramatizirala”, rekao je Ivančić, piše Dalmatinski portal.

Da mu je bilo dobro na sceni rekao je Stipe Jelaska. Pohvale za svoju ulogu komentirao je riječima svoga prijatelja.

“Moj kolega i prijatelj kaže ‘just another day in the office’. I samo se vodiš time”, originalan je bio Jelaska.

Tajana Jovanović smatra da su napravili sjajnu stvar, na čelu s Kokanom Mladenovićem koji je toliko inteligentan redatelj da je sve bitno iz Viktorovog teksta donio na scenu.

“Na kraju šaljemo neke dobre poruke, neke dobre vibre o boljem svijetu. Koliko je ostvarivo, ne znam, stalno se ponavljaju loše stvari, ali eto, treba vjerovati u dobro. Pa što bude”, navela je.

Viktor Ivančić: U Hrvatskoj je prezir prema istini institucionaliziran

Bilandžić i Robi K. “ista generacija”

Zaslužene čestitke je primao i intendant Vicko Bilandžić. Divno je, oduševljen je, što je Viktor Ivančić u splitskom kazalištu.

“Možemo reći da smo Robi K. i ja skupa išli u školu, mi smo ista generacija. On je ostao u 9. godini, blago mu se. Ovo je dug prema tom momku koji nas je odgajao, koji nam je objašnjavao što se događa oko nas, ako je uopće moguće objasniti”, rekao je Bilandžić.

“Imamo predstavu koju nam je Viktor Ivančić darovao, poklanjajući svoj život zapravo. Ja sam siguran da će se održati dugo na repertoaru, jer interes publike će biti takav da se nitko neće usuditi skinuti je”, podvukao je intendant.

