gužve na cestama
Prometna nesreća na A1, nastala ogromna kolona prema Zagrebu
Zbog prometne nesreće koja se poslijepodne dogodila na autocesti A1 između čvorova Karlovac i Jastrebarsko u smjeru Zagreba, nastala je kolona od desetak kilometara, objavio je HAK.
Oglas
Pojačan je promet na većini cesta u smjeru mora i unutrašnjosti, posebice na autocestama, prilazima turističkim središtima, trajektnim lukama i pristaništima te pojedinim graničnim prijelazima.
A1 Zagreb-Ploče-Karamatići
- između čvorova Karlovac i Jastrebarsko u smjeru Zagreba kolona je duga oko 10 km (posljedica prometne nesreće)
- između Bosiljeva i Lučkog u smjeru Zagreba te tunela Čelinka i čvora Rovanjska u smjeru juga vozi se u kolonama u pokretu s kraćim zastojima
- na naplatama Lučko u oba smjera i Demerje u smjeru Zagreba nema dužih čekanja
Državna cesta DC1
- vozi se usporeno u zoni radova između Gračaca i Knina kod Otrića
Zbog požara:
- Omiš - za sva vozila zatvorena je omiška obilaznica (DC553)
- Pelješac - na državnoj cesti DC414 na dionici Prizdrina-Potomje te lokalnoj cesti LC29026 Kuna Pelješka-Pijavičino vozi se jednim prometnim trakom
U pomorskom prometu nema poteškoća, dok su na graničnim prijelazima najduža čekanja zabilježena na prijelazu Dvor, gdje se na ulaz u zemlju čeka oko sati i pol vremena.
PROČITAJTE JOŠ
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas