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gužve na cestama

Prometna nesreća na A1, nastala ogromna kolona prema Zagrebu

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N1 Info
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15. kol. 2026. 17:46
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01.08.2026., Zagreb - Guzve i povremeni zastoj na naplatnim kucicama Lucko prema i iz smjera mora. Photo: Igor Soban/PIXSELL
Ilustracija: Igor Soban/PIXSELL

Zbog prometne nesreće koja se poslijepodne dogodila na autocesti A1 između čvorova Karlovac i Jastrebarsko u smjeru Zagreba, nastala je kolona od desetak kilometara, objavio je HAK.

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Pojačan je promet na većini cesta u smjeru mora i unutrašnjosti, posebice na autocestama, prilazima turističkim središtima, trajektnim lukama i pristaništima te pojedinim graničnim prijelazima.

A1 Zagreb-Ploče-Karamatići

  • ﻿između čvorova Karlovac i ﻿Jastrebarsko u smjeru Zagreba kolona je ﻿duga oko 10 km﻿ (posljedica prometne nesreće)
  • između Bosiljeva ﻿i Lučkog u smjeru Zagreba te tunela Čelinka i čvora Rovanjska u smjeru juga ﻿vozi se u kolonama u pokretu s kraćim zastojima﻿
  • ﻿na naplatama Lučko u oba smjera ﻿i Demerje u smjeru Zagreba nema dužih čekanja

Državna cesta DC1

  • vozi se ﻿usporeno u zoni radova između Gračaca i Knina kod Otrića

Zbog požara:

  • Omiš - za sva vozila zatvorena je omiška obilaznica (DC553)
  • Pelješac - na državnoj cesti DC414 na dionici Prizdrina-Potomje te lokalnoj cesti LC29026 Kuna Pelješka-Pijavičino vozi se jednim prometnim trakom

U pomorskom prometu nema poteškoća, dok su na graničnim prijelazima najduža čekanja zabilježena na prijelazu Dvor, gdje se na ulaz u zemlju čeka oko sati i pol vremena.

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hak hrvatski autoklub prometna nesreća stanje na cestama stanje u prometu

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