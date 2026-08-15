Grlić Radman: "Ne znam čemu ta histerija. Apeliram na zrelost političkih lidera BiH"

Grlić Radman izjavio je ranije da će Zagreb s partnerima iz Europske unije i Sjedinjenih Američkih Država nastaviti razgovarati o izmjenama Izbornog zakona i ograničenim ustavnim promjenama kako bi se osigurala mogućnost da Hrvati mogu birati svoje političke predstavnike bez da ih preglasavaju brojniji Bošnjaci.