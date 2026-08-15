kontinent gori
Europa u plamenu: Požari haraju od Francuske do Hrvatske. Von der Leyen: "Pod visokim smo rizikom"
Europa se i dalje bori s razornim šumskim požarima koji su posljednjih dana zahvatili više zemalja. Zbog ekstremnih vrućina, suše i snažnih vjetrova tisuće ljudi morale su napustiti svoje domove, dok su vatrogasne službe diljem kontinenta u stanju visoke pripravnosti.
Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen u subotu poslijepodne upozorila je da je Europa pod "visokim rizikom od šumskih požara", posebno istaknuvši sve veći pritisak na zemlje istočne Europe.
Francuska: Požar zahvatio gotovo 1.600 hektara
Na jugozapadu Francuske, u departmanu Landes, nastavljaju se borbe s požarom koji je izbio u četvrtak. U subotu je iz okolice mjesta Luglon evakuirano još oko 100 stanovnika i turista, piše Euronews.
Prema podacima prefekture Landes, požar je dosad zahvatio oko 1.580 hektara, a posebno je aktivan jugoistočno od Luglona, u blizini sela Garein.
Na terenu je angažirano oko 550 vatrogasaca, dok su u gašenju ponovno trebale sudjelovati i protupožarne letjelice.
U Njemačkoj evakuirano najmanje 1.800 ljudi
Veliki požar izbio je i u njemačkoj regiji Eifel. Zbog širenja vatre iz područja Hurtgenwalda evakuirano je najmanje 1.800 ljudi, dok se s požarom bori oko 1.400 vatrogasaca.
Vlasti navode da bi mogao biti riječ o najvećem šumskom požaru u povijesti savezne pokrajine Sjeverna Rajna-Vestfalija.
Njemačka je istodobno poslala pojačanja u susjednu Belgiju, gdje vatrogasci pokušavaju staviti pod kontrolu požar u prirodnom parku Fagnes, nedaleko od granice dviju zemalja. Vatra je ondje izbila u petak i dosad je zahvatila najmanje 16 četvornih kilometara šume.
U Španjolskoj izgorjelo više od 15.000 hektara
Oko 1.000 ljudi evakuirano je i u španjolskoj regiji Aragon, gdje požar nastavlja harati nakon što je zahvatio više od 15.000 hektara.
Vatrogasci su ipak uspjeli zaustaviti širenje vatre prema naseljenim područjima. Ohrabrujuće su i vremenske prognoze jer se očekuje pad temperatura, a moguća je i slaba kiša koja bi mogla pomoći ekipama na terenu.
Grčka pod visokim stupnjem pripravnosti
Grčka je također u stanju visoke pripravnosti. Snažni vjetrovi u dijelovima zemlje dodatno povećavaju opasnost od izbijanja novih požara.
Prema podacima vatrogasne službe, u posljednja 24 sata izbilo je više od 50 poljoprivrednih i šumskih požara. Većina ih je zasad stavljena pod kontrolu.
Požari i u Hrvatskoj i Srbiji
U Hrvatskoj se vatrogasci bore s požarom na Dugom otoku, gdje je angažirano više od 100 vatrogasaca te dva protupožarna zrakoplova.
Istodobno, na Pelješcu je u petak pod kontrolu stavljen još jedan požar. U njegovu gašenju sudjelovalo je 240 vatrogasaca i tri zrakoplova.
Problema ima i u Srbiji. Tamošnje vlasti u petak navečer izvijestile su o čak 25 aktivnih šumskih požara. Jedan od najtežih zahvatio je područje Deliblatske peščare, nedaleko od Beograda, gdje je prema službenim podacima opožareno oko 25 četvornih kilometara zemljišta.
EU aktivirao pomoć i satelitsko praćenje
Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen poručila je da je Europa trenutačno pod visokim stupnjem opasnosti od šumskih požara te da se pritisak sve više povećava na zemlje istočne Europe.
Europska unija pritom koristi i satelitski sustav Copernicus, čiji sateliti već pomažu u kartiranju požarišta i praćenju situacije u Španjolskoj, Albaniji, Grčkoj, Francuskoj, Njemačkoj i Srbiji.
Von der Leyen istaknula je i da je Mehanizam EU-a za civilnu zaštitu spreman reagirati kada neka od članica zatraži pomoć.
Val visokih temperatura, suša i snažnih vjetrova tako i dalje stvara iznimno povoljne uvjete za širenje požara diljem Europe, dok se vatrogasne službe pripremaju za moguće nove intervencije.
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