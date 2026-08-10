Preminuo Neven Frangeš, skladatelj i jedan od najistaknutijih jazz glazbenika

Njegova povezanost s Dubrovačkim ljetnim igrama započela je 1972. godine, kada je kao student prvi put sudjelovao na Festivalu. Tada je surađivao sa skupinom "Pozdravi" Ivice Boban te sudjelovao u predstavi "Kristofor Kolumbo" Miroslava Krleže, u režiji Georgija Para, izvodeći scensku glazbu skladatelja Pere Gotovca. Ta su iskustva obilježila njegov daljnji umjetnički razvoj i trajno ga povezala s Dubrovačkim ljetnim igrama. Na Igrama je tijekom više od tri desetljeća djelovao kao skladatelj, izvođač, producent i organizator glazbenoga programa. Od 2005. do 2009. godine bio je ravnatelj glazbenog programa Dubrovačkih ljetnih igara. Posebno mjesto u njegovu opusu zauzimaju glazbe skladane za predstave "Držićev san" u režiji Ivice Boban te "Romeo i Julija" i antologijsku predstavu "Tužna Jele", obje u režiji Ivice Kunčevića.

