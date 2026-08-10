Kroflin o povećanju braniteljskih mirovina: Kad se premijera isprovocira, nađe se gotovo 100 milijuna eura

Premijer Andrej Plenković najavio je u Kninu povećanje braniteljskih mirovina, a Vladinu odluku komentirao je u Novom danu kod Hanan Nanić Matija Kroflin iz Nezavisnog sindikata znanosti i visokog obrazovanja. On smatra da takav potez nije u skladu s Vladinim porukama o potrebi "hlađenja" gospodarstva.

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