"NEPRAVEDNO"
Kroflin o povećanju braniteljskih mirovina: Kad se premijera isprovocira, nađe se gotovo 100 milijuna eura
Premijer Andrej Plenković najavio je u Kninu povećanje braniteljskih mirovina, a Vladinu odluku komentirao je u Novom danu kod Hanan Nanić Matija Kroflin iz Nezavisnog sindikata znanosti i visokog obrazovanja. On smatra da takav potez nije u skladu s Vladinim porukama o potrebi "hlađenja" gospodarstva.
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas