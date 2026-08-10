Završavaju se radovi, poznato je kada će pruga Križevci - Bjelovar biti otvorena

Putnički i teretni vlak sudarili su se u subotu prijepodne na pruzi između Svetog Ivana Žabnog i Gradeca, nedaleko od Škrinjara. Teretni vlak ranije je uklonjen s mjesta nesreće, dok je izvlačenje putničkog vlaka bilo tehnički zahtjevnije zbog njegova položaja nakon sudara i otežanog pristupa mjestu nesreće.