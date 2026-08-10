"Naravno sve u skladno s zakonom i sve nakon što je Uskok dobio nalaze od Geotehničkog fakulteta u Zagrebu i nakon što je glavni državni odvjetnik Ivan Turudića kazao da nalaz donosi izvješće koje nije dobro za okoliš", naveo je Penava, rekavši kako o slučaju još nije razgovarao s premijerom Andrejem Plenkovićem.