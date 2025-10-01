intervju za klix.ba
Rade Šerbedžija: Niti jedna vlast me nije naročito ljubila
Legendarni hrvatski glumac Rade Šerbedžija glumi u filmu Dina Mustafića "Paviljon". Za Klix.ba je govorio o ovom filmskom ostvarenju, kao i o stanju u društvu, politici i drugim temama.
Crna komedija snimljena prema Ivančićevom i Pirketovom scenariju
Film "Paviljon", snimljen prema scenariju Viktora Ivančića i Emira Imamovića Pirketa, crna je komedija o skupini stanovnika doma za starije i nemoćne koji nakon godina zlostavljanja i ponižavanja odlučuju pokrenuti oružanu pobunu. Naoružani ilegalnim sredstvima okupiraju dom, uzimaju osoblje za taoce i ulaze u sukob s vlastima.
Regionalna kinematografija dugo je zanemarivala snimanje filmova o starijim osobama, kao da nemaju bogato životno iskustvo vrijedno snimanja, piše Klix.ba.
„Ne vjerujem da bi se trebali snimati filmovi o problemima starijih osoba samo zato što se žale da ih nitko ne gleda. Problem je što zdravstvena skrb za starije osobe ne postoji i uopće nije razvijena u našoj zemlji...
Domovi i bolnice su često loše organizirani, a briga za starije pacijente je na vrlo niskoj razini. Zato su opravdani u prosvjedu, jer su u mladosti zaista puno dali društvenoj zajednici u kojoj su radili i živjeli, i nije ispravno da im se to na ovaj način vraća. Dino Mustafić je napravio dobar potez kada je na temelju knjige Viktora Ivančića 'Paviljon' odlučio snimiti film“, rekao je.
Prikaz starijih osoba na filmu i stvarnost u kojoj žive
U filmu „Paviljon“ ljudi iz staračkog doma okreću situaciju u svoju korist jer dobivaju medijsku pozornost s obzirom na to da je izborna godina. S tim se posebno mogu poistovjetiti balkanske zemlje. Postoji li ikakva nada da će se ikada osloboditi ove crne komedije u stvarnom životu? Hoće li doći do pobune?
„Vrlo je važan faktor što film razotkriva odakle i zašto dolazi ta nebriga za stare i bolesne ljude u tom domu. Glavni razlog zašto upravitelji tog doma, od same redateljice, preko liječnika i ostalih zaposlenika koji rade u tom domu, tako loše postupaju s tim starim i nemoćnim ljudima jest projekt prema kojem određeni tajkuni žele kupiti tu staru bolnicu i pretvoriti je u marketinški centar.
"Cijelu tu zemlju nam je prodao stranac"
To nije izolirana pojava na našim prostorima. Cijelu tu zemlju nam je prodao stranac. Kapital. Tvornice, banke, unosne i atraktivne lokacije za gradnju pa čak i naše božanske morske plaže. Korupcija u našim novostvorenim državama nikada nije bila veća“, smatra.
Scenarij za „Paviljon“ Viktora Ivančića nazvao je prekrasnim, a suradnju s Dinom Mustafićem obećavajućom. Šerbedžija je na Sarajevskom filmskom festivalu izjavio da mu je Josip Pejaković jako nedostajao tijekom procesa snimanja.
„Nažalost, Josip nije mogao snimati zbog zdravstvenih i nekih drugih razloga za koje nisam znao. Jako mi je žao zbog toga jer je Josip jedan od najvećih glumaca koje smo imali u ovoj regiji i zaista moj bliski i dragi prijatelj“, rekao je.
O "zlatnoj" generaciji
O svojoj generaciji koja polako odlazi ne može ništa drugo reći, osim da je ponosan na sve njih i da su zauvijek s njim.
„I Milena Dravić, Dragan Nikolić, Zoran Radmilović, Slobodan Cica Perović, Sonja Savić, Mira Furlan, Ratko Polič, Ivica Vidović, Mustafa Nadarević, Mladen Vasary, Nebojša Glogovac... Oni žive i putuju zajedno sa mnom...
Radim im neke uloge u filmovima, pijem čaše vina, a mladima pričam najljepše priče o svojim čarobnjacima“, rekao je.
O odnosu koji su umjetnici dužni imati prema politici
Mustafić je nedavno izjavio da je politička korektnost postala nova vrsta kontrole, autocenzure, te da umjetnik danas mora dvaput razmisliti prije nego što se našali. Pitali smo Šerbedžiju je li se ikada tijekom svoje karijere prepoznao u takvim situacijama i kako se protiv toga bori kao umjetnik danas.
"Nikada nisam imao problema s tim stvarima, jer nikada nisam ni razmišljao o autocenzuri. Uvijek sam bio u prvim redovima kada smo se bunili oko bilo čega. U prirodi svakog pravog umjetnika je da bude buntovan i oštar kritičar vlasti i svih negativnih pojava u društvenoj zajednici.
Zbog toga me nijedna vlast nije posebno voljela, ali sam se uspio izvući iz svih nepodobnih i opasnih situacija, pa sam danas sretan čovjek", rekao je.
Često kritiziramo starije generacije, ali one su učinile nešto dobro čim su njihovi potomci organizirali studentske prosvjede u Beogradu. Šerbedžija je svjedočio brojnim političkim previranjima. Razgovarali smo i o tome kako gleda na događaje u Srbiji i ima li nade da će ona konačno postati slobodno društvo.
„Mislim da će stvoriti bolji svijet u kojem će živjeti oslobođeni prošlosti koju mi, njihovi očevi, nismo uspjeli prevladati. Ne želim se miješati u njihovu pobunu, iako ih javno podržavam svojim intervjuima i koncertima“, izjavio je.
Sveta dužnost svakog čovjeka je pridružiti se obrani našeg planeta"
Mnogi cijene i njegov ekološki aktivizam. Prošle godine preplavile su ga emocije nakon što je investitoru zabranjen daljnji rad na izgradnji mini hidroelektrane na Uni. Nažalost, ovih dana svjedočimo još jednoj.j katastrofa - masovni pomori ribe u hidroelektrani Ulog kod Konjica, gdje se osjeća miris sumpora. Vjeruje li da su ekološki prosvjedi i aktivizam prepoznati na Balkanu?
"Sveta dužnost svakog stanovnika ove zemlje je pridružiti se obrani našeg planeta, kojem ozbiljno prijeti globalno samouništenje. Ovo je posljednji trenutak da ga spasimo, da započnemo obranu od onečišćenja našeg planeta i da ozbiljno shvatimo opasnosti kojima je izložen naš planet Zemlja.
Možda će nove generacije uspjeti pronaći načine da povjere svoju civilizaciju i stvore bolji i ljepši svijet", zaključio je Šerbedžija u intervjuu za Klix.ba.
