Dobitnik ovogodišnje Zlatne palme i jedan od najvećih živućih redatelja dolazi u Hrvatsku

Bila je to godina kreativnih rješenja – Panahijevo sudjelovanje u žiriju postavilo je pred festivalske organizatore sasvim novu mozgalicu: kako redatelju u kućnom pritvoru dostaviti filmove iz glavnog programa? Zamršeni su putevi društvenog otpora, ispostavilo se – čak i u vrijeme širokodostupnog interneta. Filmovi su tako prvo putovali do posrednika u Francusku, odakle su dalje pronalazili svoj put do slavnog redatelja. "Tehnologija je bila dostupna ali nimalo brza i glatka kako smo navikli danas, pa smo filmove na DVD-ima slali kuririma u Teheran", prisjeća se Mirković.