Salman Rushdie: Sloboda govora ponovno je pod ozbiljnim napadom

"Sretan sam što sam dobro. Prošle su gotovo četiri godine od napada i oporavio sam se koliko je to bilo moguće. To uopće nije loše", rekao je Rushdie, dodajući da ga oporavak nije usporio. "U posljednje tri godine objavio sam čak tri knjige, tako da sve ide dobro. Trenutačno radim na novoj knjizi, ali još je u ranoj fazi i prerano je govoriti o njoj."