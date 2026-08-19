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U Splitu na snagu stupila odluka o ograničenju prodaje alkoholnih pića

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Hina
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19. kol. 2026. 19:24
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17.07.2026., Split - Guzva na splitskoj rivi u predvecerje. Photo: Zvonimir Barisin/PIXSELL
Zvonimir Barisin/PIXSELL

Od danas je na snazi odluka o ograničenju prodaje alkoholnih pića i drugih pića koja sadrže alkohol na području Grada Splita svakodnevno od 21 do 6 sati, objavio je u srijedu Grad Split.

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Odlukom se, sukladno odredbama Zakona o trgovini, ograničava prodaja alkoholnih pića u prodajnim objektima na cijelom području cijeloga Grada Splita, u razdoblju od 1. lipnja do 15. rujna, svaki dan u vremenu od 21 sat do 6 sati.

Mjera se donosi u interesu zaštite javnog zdravlja, javnog reda i mira, kulturne baštine i okoliša, radi smanjenja narušavanja javnog reda, buke i onečišćenja javnih površina povezanih s noćnom konzumacijom alkohola tijekom turističke sezone, stoji uobrazloženju.

Grad Split uputio je i zahvalu svim poslovnim subjektima i građanima koji će, kako ističu, poštivanjem odluke doprinijeti ostvarenju njezinih ciljeva, na dobrobit cijele lokalne zajednice.

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Teme
alkohol split zabrana prodaje alkohola

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