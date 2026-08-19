GORI NA DINARI
Dukić: "Požare u planinama, iskreno, može ugasiti isključivo kiša"
Požar na Dinari i dalje je aktivan, a gašenje otežava iznimno nepristupačan planinski teren. U pomoć vatrogascima uključila se i Hrvatska vojska, dok iz zraka djeluju kanaderi. O stanju na požarištu i očekivanjima za nastavak dana za N1 komentirao je Darko Dukić, zapovjednik Vatrogasne zajednice Šibensko-kninske županije.
Oglas
Istaknuo je da požar, nažalost, još uvijek nije pod kontrolom. "Tu su vatrogasne snage i snage Hrvatske vojske, namjenske organizirane snage koje nam pomažu u ovom trenutku. S dva firebossa očekujemo ponovno uključenje kanadera u gašenje. Jednostavno, ne možemo zaustaviti ovo daljnje širenje požara.
Dosta je jak vjetar na ovom području, ja sam poviše poligona Crvena zemlja prema Brezovcu, i to kroz borovu šumu nam ga doslovce razvlači, i tu pokušavamo na bilo koji način požar zaustaviti na ovom području. Požar na području Uništa koji se raširio, znači iz Bosne i Hercegovine umjesto Uništa koji je u Bosni, taj smo dio jučer u poslijepodnevnim satima obranili, i tijekom današnjeg dana se i taj dio sanira, isto kao kompletno ovo Podinarje", otkrio je.
Dukić je dodao da srećom trenutno nisu ugroženi stambeni objekti koji se nalaze u blizini samog požara.
"I danas smo se dva do tri puta povlačili s ovoga prostora, tako da je dosta, dosta teška situacija da uopće zadržimo požar na ovom području Brezovca", naglasio je i dodao da na području Brezovca djeluju 25 vatrogasaca i 25 pripadnika namjenskih organiziranih snaga Hrvatske vojske.
"Da na donjem dijelu Podinarja imamo i tisuću vatrogasaca, bilo bi doslovce nemoguće bilo što drugo poduzimati, jer teren je strahovito strm, nepristupačan. To je kamenjar i onda dođemo i na litice od 30, 50 metara, tako da smo jednostavno sa svih strana doslovce nemogući. Kroz ove staze, znači kroz područje koje je gore, postoje dvije planinske staze koje, kad je normalno, treba 2 sata da se od najbližeg puta izađe, a kad je požar, to je dosta, dosta teško", naglasio je.
Požar je, podsjeća, počeo oko 10. kolovoza na području tamo oko Bosanskog Grahova. Smatra da je opožarena površina sigurno preko 4.000 hektara, od čega je 1.500 hektara na hrvatskoj strani.
U idućih dan-dva najavljena je kiša, a na pitanje može li im to pomoći, Dukić odgovara: "Pa, evo, mi smo imali najavljenu kišu i prije par dana, međutim, na ovom području je bilo toliko, toliko grmljavine, toliko oblaci su doslovce došli do zemlje. Mi se tu uopće nismo sami sebe vidjeli, nije palo niti kapi kiše. I evo, očekujemo da ova najnovija ciklona, koju se najavljuje, da bilo što pomogne, jer jednostavno ovakve požare, pogotovo požare u planinama, da budem iskren, može ugasiti isključivo samo kiša", rekao je.
Cijeli razgovor poslušajte i pogledajte na vrhu članka.
PROČITAJTE JOŠ
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas