Dukić: "Požare u planinama, iskreno, može ugasiti isključivo kiša"

U idućih dan-dva najavljena je kiša, a na pitanje može li im to pomoći, Dukić odgovara: "Pa, evo, mi smo imali najavljenu kišu i prije par dana, međutim, na ovom području je bilo toliko, toliko grmljavine, toliko oblaci su doslovce došli do zemlje. Mi se tu uopće nismo sami sebe vidjeli, nije palo niti kapi kiše. I evo, očekujemo da ova najnovija ciklona, koju se najavljuje, da bilo što pomogne, jer jednostavno ovakve požare, pogotovo požare u planinama, da budem iskren, može ugasiti isključivo samo kiša", rekao je.