Grmoja od Jandrokovića traži da u Saboru prisustvuju građanske inicijative iz Gospića

"Smatramo da bi njihov poziv bio više od geste. Bio bi to znak elementarnog poštovanja Hrvatskoga sabora prema građanima koji su mjesecima upozoravali institucije na ono što se događa u Lici. Hrvatski sabor je predstavničko tijelo hrvatskih građana i ako se u njemu raspravlja o ekološkoj ugrozi koja je pogodila njihov kraj, najmanje što možemo učiniti jest omogućiti ljudima koji s posljedicama te ugroze žive da toj raspravi budu prisutni", ističe među inim Grmoja.