Šest godina od potresa, ponovno se otvara zgrada "Slava Raškaj"

Obnovom su obuhvaćeni konstrukcija, pročelje, stubište, međukatne konstrukcije i krovište, kao i energetska i funkcionalna obnova te reorganizacija i modernizacija prostora. U zgradi će ponovno djelovati nastavni i specijalizirani umjetnički sadržaji, među kojima Odsjek za animirani film i Odsjek za nove medije.