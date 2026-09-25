Oglas

Akademija likovnih umjetnosti

Šest godina od potresa, ponovno se otvara zgrada "Slava Raškaj"

author
Hina
|
25. ruj. 2026. 09:25
Dodajte N1 u omiljeni Google izvor Više
Zgrada Centra za odgoj i obrazovanje Slava Raskaj u Ilici 83 sagradjena je na mjestu prijasnje gradjevine koju su koristile sestre milosrdnice za bolnicu, rodiliste i primaljsko uciliste. Marko Lukunic/PIXSELL
Marko Lukunic/PIXSELL

Nakon više od šest godina od zagrebačkog potresa, Akademija likovnih umjetnosti Sveučilišta u Zagrebu u petak ponovno otvara zgradu „Slava Raškaj“ u Ilici 83, u čiju je obnovu uloženo 15,14 milijuna eura, a 3600 četvornih metara prostora ponovno će služiti nastavi i umjetničkom radu.

Oglas

Zgrada je oštećena u potresu 22. ožujka 2020., a obnova je obuhvatila oko 5.000 četvornih metara prostora. Od toga Akademija koristi 3.600 četvornih metara nastavnih i radioničkih prostora. Projekt obnove financiran je sredstvima Europske unije.

Obnovom su obuhvaćeni konstrukcija, pročelje, stubište, međukatne konstrukcije i krovište, kao i energetska i funkcionalna obnova te reorganizacija i modernizacija prostora. U zgradi će ponovno djelovati nastavni i specijalizirani umjetnički sadržaji, među kojima Odsjek za animirani film i Odsjek za nove medije.

Obnova zgrade u Ilici 83 dio je obnove triju objekata Akademije. Glavna zgrada u Ilici 85 obnovljena je uz ulaganje od 22,46 milijuna eura, dok je obnova objekta na Jabukovcu 10, vrijedna 5,4 milijuna eura, još u tijeku. Ukupna vrijednost obnove triju objekata iznosi više od 43 milijuna eura. Obnova je realizirana korištenjem sredstava Fonda solidarnosti Europske unije, Nacionalnog plana oporavka i otpornosti i nacionalnog sufinanciranja.

Svečano otvorenje obnovljene zgrade održat će se u petak u 12 sati, a od 13 sati zgrada će biti otvorena za posjetitelje. Program uključuje nastupe Lele Kaplowitz kvarteta, grupe Stampedo i Porto Morto DJ seta.

Na otvorenju će sudjelovati predsjednik Republike Zoran Milanović, rektor Sveučilišta u Zagrebu Stjepan Lakušić i obnašatelj dužnosti dekana ALU-a Aleksandar Battista Ilić.

Teme
akademija likovnih umjetnosti eu fondovi financiranje eu nastavni prostori obnova od potresa poslijepotresna obnova sveučilište u zagrebu svečano otvorenje zagreb

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ