Oglas

DVA TJEDNA NAKON

Nakon incidenta u Slavi Raškaj: Šutnja traje, tragedije se ponavljaju, a cijenu plaćaju djeca

author
Katarina Plantak
|
05. sij. 2026. 20:55

U Centru za odgoj i obrazovanje "Slava Raškaj“ 21. prosinca dogodio se strašan incident – jedno je dijete upaljačem zapalilo madrac na kojem je bilo drugo dijete koje je zadobilo teške opekline. Javnost je za slučaj doznala tek danima kasnije, nakon objave majke na društvenim mrežama dok su institucije, ali i nadležno ministarstvo šutjeli. Kako neslužbeno doznaje N1, inspekcija je u centar stigla tek danas, dva tjedna nakon događaja. Zašto se o svemu šutjelo, donosimo u nastavku teksta.

Oglas

Teme
N1 info N1TV VIDEO video

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ