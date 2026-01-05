Nakon incidenta u Slavi Raškaj: Šutnja traje, tragedije se ponavljaju, a cijenu plaćaju djeca

U Centru za odgoj i obrazovanje "Slava Raškaj“ 21. prosinca dogodio se strašan incident – jedno je dijete upaljačem zapalilo madrac na kojem je bilo drugo dijete koje je zadobilo teške opekline. Javnost je za slučaj doznala tek danima kasnije, nakon objave majke na društvenim mrežama dok su institucije, ali i nadležno ministarstvo šutjeli. Kako neslužbeno doznaje N1, inspekcija je u centar stigla tek danas, dva tjedna nakon događaja. Zašto se o svemu šutjelo, donosimo u nastavku teksta.

