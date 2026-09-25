VIDEO / Vučić ostao na Netanyahuovu govoru dok su mnogi napustili dvoranu: Njegova reakcija širi se mrežama

Jeenah Moon/REUTERS

"Ako u dvorani ima još kakvih moralnih kukavica koje nisu otišle, molim vas, učinite to sada", rekao je Benjamin Netanyahu

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Izraelski premijer Benjamin Netanyahu održao je dugo iščekivani govor pred Općom skupštinom UN-a u New Yorku, dok su se ispred sjedišta Ujedinjenih naroda okupili prosvjednici protiv izraelske politike.

Netanyahuov govor kasnio je zbog glasnog skandiranja u znak potpore Palestincima, a tijekom njegova obraćanja dio delegata napustio je dvoranu.

Izraelski premijer one koji su otišli nazvao je "moralnim kukavicama".

"Ako u dvorani ima još kakvih moralnih kukavica koje nisu otišle, molim vas, učinite to sada", rekao je Benjamin Netanyahu

Vučić prisustvovao govoru

Srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić osobno je prisustvovao govoru izraelskog premijera Benjamina Netanyahua, u trenutku kada su deseci diplomata demonstrativno napustili dvoranu u znak prosvjeda protiv izraelske politike.

Na društvenim mrežama širi se snimka koja prikazuje Vučića kako se osvrće iza sebe i kratko gleda ljude koji odlaze.

Serbian President Vučić personally attended Netanyahu's speech at UNGA while many delegations left the hall. pic.twitter.com/DIuhdsVR87 — Clash Report (@clashreport) September 24, 2026