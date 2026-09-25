navijači nisu zadovoljni
Pokrenuta peticija protiv idejnog rješenja novog Maksimira
Dio navijača Dinama nije zadovoljan odabranim idejnim rješenjem novog stadiona na Maksimiru.
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I dok ih je većina svoje nezadovoljstvo izražavala komentarima na društvenim mrežama (moramo priznati da ima zaista zabavnih, op. a.), dio nezadovoljnika odlučio je stvari odvesti korak dalje te su na Peticije.hr pokrenuli peticiju za opoziv izbora idejnog rješenja. Žele da se ponovno otvori pitanje konačnog izgleda stadiona.
"Potaknut brojnim negativnim reakcijama i nezadovoljstvom dijela građana odabranim rješenjem, pokrećem ovu inicijativu sa zahtjevom da se odluka ponovno razmotri i da se pitanje konačnog izgleda stadiona ponovno otvori.
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Stadion Maksimir jedan je od najvažnijih sportskih objekata Zagreba, a novi stadion bit će projekt koji će desetljećima utjecati na izgled Maksimira i cijelog grada. Smatramo da projekt takvog značaja zaslužuje kvalitetno, funkcionalno i reprezentativno arhitektonsko rješenje.
Tražimo da se u ponovno razmatranje uključi širi krug stručnjaka iz područja arhitekture, urbanizma, sporta i velikih javnih projekata te da cijeli postupak bude što transparentniji", napisao je pokretač peticije.
Peticiju je u manje od 24 sata potpisalo 6.635 osoba, ali, kako stvari sada stoje, to nije ni približno cilju od sto tisuća potpisa koje je zadao pokretač.
Pobjedničko rješenje
U četvrtak je novo rješenje predstavljeno javnosti, a pobjednički rad natječaja je djelo arhitektonskog studija VG13 Architects Studio Associato iz Italije, arhitekata Tommasa Fantinija i Alberta Rossija.
Iz Grada su objavili da je na natječaj pristiglo ukupno 88 radova iz više od 20 zemalja, a bio je otvoren od 20. ožujka do 17. srpnja 2026. godine. Uz prvonagrađeni rad, nagrađena su njih još četiri. Natječaj su pripremili Vlada Republike Hrvatske i Grad Zagreb u suradnji s Društvom arhitekata Zagreba (DAZ), koje je i provelo natječaj.
S autorom prvonagrađenog rada bit će ugovoren posao izrade idejnog, glavnog i izvedbenog projekta, kažu iz Grada Zagreba. Nakon odluke Ocjenjivačkog suda krenut će ugovaranje projektiranja novog nogometnog stadiona kao preduvjet za ishođenje lokacijske i građevinske dozvole te pripremu cjelokupne dokumentacije za javnu nabavu za izvođenje radova.
Sami radovi bi krenuli 2029. godine, dok se početak uklanjanja starog stadiona očekuje 2027. godine.
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