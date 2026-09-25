Rastu plaće zaposlenima u sinjskim vrtićima: Evo koliko iznosi nova osnovica

Bulj je podsjetio i na prijedlog da Grad roditeljima djece koja zbog nedostatka mjesta nisu upisana u vrtić osigura 250 eura mjesečne pomoći. Naglasio je da će se uz potporu roditeljima nastaviti ulaganja u prostore, opremu i zaposlenike, kako bi što više sinjske djece dobilo mjesto u vrtiću ili jaslicama.