Poduzetnici najavili prosvjed. "Mi nismo državni bankomat"

"Što je najveći problem? Javna savjetovanja i odnos države prema poduzetnicima, imamo dojam da je to sve jednosmjerno. Bili smo jako aktivni u e-savjetovanjima, preko 95 posto komentara nije prihvaćeno. Ne vidimo uključenost u radne skupine, ne vidimo da se glas čuje. Ako se donose odluke, moramo imati analize: što to stvara od troškova poduzetnicima, otežava li im posao ili bi politika trebala olakšavati poslovanje?