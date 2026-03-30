Spektakularna krađa u manje od tri minute: Ukrali remek-djela vrijedna milijune

U smionoj i precizno izvedenoj noćnoj akciji, maskirani provalnici ukrali su vrijedna umjetnička djela iz muzeja u sjevernoj Italiji, među kojima su slike renomiranih umjetnika poput Augustea Renoira, Paula Cézannea i Henrija Matissea.
Prema informacijama policije, četvorica lopova provalila su u noći s 22. na 23. ožujka u muzej zaklade Fondazione Magnani Rocca u mjestu Traversetolo, nedaleko od Parme. Razvalili su ulazna vrata te nakon krađe pobjegli kroz park koji okružuje muzej, piše Fenix.
Glasnogovornik muzeja izjavio je za talijanski televizijski kanal Sky TG24 da su počinitelji djelovali izuzetno brzo i organizirano. “Pljačku su izveli u manje od tri minute, bez improvizacije, precizno i strukturirano”, naglasio je. Aktiviranjem alarmnog sustava brzo su na mjesto događaja stigli zaštitari i policija, zbog čega su lopovi bili prisiljeni na brz bijeg.
Ukradena remek-djela
Među ukradenim djelima nalaze se “Die Fische” (Les poissons), “Stillleben mit Kirschen” (Still Life with Cherries) te “Odaliske auf der Terrasse” (Odalisque on a Terrace). Riječ je o iznimno vrijednim umjetninama koje pripadaju vrhu europske likovne baštine.
Prema pisanju talijanskih medija, samo Renoirova slika procjenjuje se na nekoliko milijuna eura te je bila jedno od rijetkih njegovih djela izloženih u stalnom postavu u Italiji. Ukupna vrijednost ukradenih slika procjenjuje se na gotovo deset milijuna eura, pri čemu Renoirovo djelo čini oko šest milijuna.
Istraga u tijeku
Policija trenutačno analizira snimke nadzornih kamera iz muzeja, ali i okolnih stambenih objekata i trgovina, u pokušaju identifikacije počinitelja. Očekuje se da bi upravo video materijali mogli biti ključni za rasvjetljavanje ovog slučaja.
Clamoroso furto d'opere arte nel parmense. Una banda di ladri ha sottratto dalla #FondazioneMagnaniRocca 3 quadri: capolavori di #Renoir, #Cezanne e #Matisse pic.twitter.com/7RzOkQxwG0— Tg2 (@tg2rai) March 30, 2026
Muzej zaklade, osnovan 1977. godine, čuva zbirku povjesničara umjetnosti Luigija Magnanija, koji je preminuo 1984. godine. U njegovoj kolekciji nalaze se djela velikana poput Albrechta Dürera, Anthonyja van Dycka, Francisca Goye i Claudea Moneta.
Ova krađa predstavlja jedan od najznačajnijih napada na kulturnu baštinu Italije u posljednjih nekoliko godina, a javnost s nestrpljenjem očekuje daljnji razvoj istrage i moguće pronalaženje nestalih umjetnina.
