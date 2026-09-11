U Lepoglavi otvoren jubilarni 30. Međunarodni festival čipke

"Kada pomislimo na čipku, obično mislimo na ukrase koje vidimo na portretima kraljeva, kraljica i plemstva. Štoviše, čipka je nekad slovila za statusni simbol, recimo kao što su danas neki skupi sat, torbica ili automobil”, kazao je veleposlanik i dodao kako se čipka može naći i u skromnijim oblicima, na mjestima poput televizora.