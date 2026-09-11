oživljavanje baštine
U Lepoglavi otvoren jubilarni 30. Međunarodni festival čipke
U Lepoglavi je u petak otvoren 30. Međunarodni festival čipke koji traje do 13. rujna, uz sudjelovanje čipkarica i izlagača iz Hrvatske i brojnih europskih zemalja, a zemlja partner jubilarnog izdanja je Kraljevina Belgija.
Tijekom tri festivalska dana posjetitelji će moći razgledati brojne izložbe, sudjelovati na radionicama i prezentacijama čipkarskog umijeća, pratiti stručna, kulturna i glazbena događanja te posjetiti sajam tradicijskog rukotvorstva i domaćih proizvoda.
Festival je otvoren podizanjem festivalske zastave, a u sklopu programa otkriven je kip čipkarice.
Gradonačelnik Grada Lepoglave Željko Šoštarić naglasio je da je lepoglavska čipka prepoznata u svijetu i ima dugu povijest koja seže još od pavlina.
"Čipka traži strpljenje, pažnju i ljubav i ona govori tko smo i odakle dolazimo. Želimo da Lepoglava ostane grad u kojem je tradicija nešto što stvarno živimo”, poručio je.
Državna tajnica u Ministarstvu kulture i medija Dražena Vrselja istaknula je kako je ovogodišnji festival dio Dana europske baštine, znakovitog motiva, a to je ugroženost baštine - revitalizacija, otpornost i nove interpretacije.
"Doista, živimo u vremenima kada je možda nematerijalna baština posebice ugrožena iz više razloga, nema se vremena za nekakva učenja, ručne radove. Dolazi do nestajanja nositelja tradicijske baštine prirodnim odljevom i jednostavno mladi ljudi u svom okruženju ne prepoznaju vrijednost tradicijskih vještina”, rekla je Vrselja.
Dodala je kako posebnu vrijednost ovogodišnjem festivalu daje i partnerstvo s Kraljevinom Belgijom, zemljom s bogatom tradicijom čipkarstva koja je svojim stvaralaštvom ostavila trag u kulturnoj povijesti Europe.
Veleposlanik Kraljevine Belgije William de Baets rekao je kako je ovo drugi put da je Belgija zemlja partner, 10 godina nakon prvog partnerstva. Istaknuo je kako je čipka važan dio belgijske kulturne baštine.
"Kada pomislimo na čipku, obično mislimo na ukrase koje vidimo na portretima kraljeva, kraljica i plemstva. Štoviše, čipka je nekad slovila za statusni simbol, recimo kao što su danas neki skupi sat, torbica ili automobil”, kazao je veleposlanik i dodao kako se čipka može naći i u skromnijim oblicima, na mjestima poput televizora.
Podsjetio je kako je čipku u velikom stilu na međunarodnu pozornicu nedavno vratio i Baby Lasagna.
"Ipak, izrada čipke nije uvijek bila tako glamurozna. Iako izgleda doista čarobno, kroz povijest su je radile žene koje su za svoj trud dobivale vrlo malu naknadu”, rekao je.
Varaždinski župan Anđelko Stričak naglasio je da je ta manifestacija iz godine u godinu sve poznatija te je obilazi sve više posjetitelja.
Poseban dio programa čini Dani europske baštine koji je ove godine posvećen očuvanju i održivosti tradicijskih vještina, a u njegovu su sklopu uoči svečanog otvorenja Festivala već održani okrugli stol, kreativne radionice te modna revija „Hibridna nit“.
Subota donosi natjecanje u izradi čipke, kao i program posvećen zemlji partneru. Kroz „Okuse Hrvatske i Belgije“ posjetitelji će moći upoznati dio gastronomske ponude dviju zemalja, dok će glazbeni dio programa obogatiti koncert belgijskog orguljaša Leona Bierensa te večernji nastupi kulturno-umjetničkih društava.
U nedjelju će biti održan program „Čipka nas povezuje“, namijenjen djeci i obiteljima.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare