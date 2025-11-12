U Vukovaru otvorena izložba "Novi izgled Hrvatske"

Izložba poznatoga hrvatskog dizajnera Borisa Ljubičića „Novi izgled Hrvatske / New Look Croatia” otvorena je u srijedu u Galeriji Oranžerija Gradskog muzeja Vukovar uz poruku autora o potrebi mijenjanja svijeta putem dizajna.
Riječ je o retrospektivnoj izložbi na kojoj je Boris Ljubičić predstavio svoj projekt razvoja vizualnog identiteta, a posjetitelji imaju prigodu pogledati njegove brojne realizirane projekte vizualnih identiteta različitih institucija, poput Ministarstva kulture RH, Zagrebačkog velesajma, Hrvatske radiotelevizije, Mediteranskih igara u Splitu, ali i one neostvarene, poput dizajna hrvatske državne zastave.
„Izložba je putovala po Europi, nastala je 2007., ali sam zabranio da se o njoj išta piše i govori medijski u Hrvatskoj; iz jednostavnog razloga jer bi se moglo reći da ja nešto vani prikazujem što Hrvatska nije. Imam projekte, poput zastave novca, putovnice, koji nisu realizirani“, kazao je Ljubičić. Dodao je kako se njega izvan Hrvatske doživljava kao osobu koja proširuje prostor dizajna jer ne radi samo ono što je netko naručio nego ono što nam treba.
Rekao je da je kao dizajner on svoju misiju izvršio stvaranjem samog dizajna, ali njegova realizacija uvijek je stvar nekog drugog. „Dizajn je promjena, a svi se promjene boje i zato se ponekad i događa da se neki radovi ne mogu realizirati“, ustvrdio je.
Vukovar nije samo grad bogat poviješću
Ravnateljica Gradskog muzeja Vukovar Ana Filipović kazala je kako Boris Ljubičić kroz svoj dizajn oblikuje način na koji vidimo sebe i kako nas ljudi prepoznaju.
„Njegov rad nas podsjeća da je dizajn jezik identiteta, kojim se izražava nacionalna pripadnost, povijest, emocija, a za nas u Vukovaru ta je poruka jako važna, jer Vukovar nije samo grad bogat poviješću već simbol identiteta cijele Hrvatske“, kazala je Filipović.
Nakon otvorenja izložbe, Boris Ljubičić održao je predavanje pod nazivom „Dizajn treba Hrvatskoj”.
