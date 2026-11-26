TeoTronico
Drski robot pijanist s 53 prsta izazvao slavnog glazbenika: "Objektivno sam bolji, nemam pogrešnih nota"
Može li stroj svirati bolje od čovjeka? Ako pitate TeoTronica, odgovor je jasan. Ovaj robot pijanist raspolaže bogatim klasičnim repertoarom i prilično visokim mišljenjem o vlastitim sposobnostima. Zahvaljujući drsko programiranoj osobnosti i integraciji s Googleovim AI alatom Gemini, sposoban je odgovarati na pitanja novinara na licu mjesta i voditi spontane razgovore.
Oglas
Na svjetskim pozornicama redovito odmjerava snage s koncertnim pijanistom Robertom Prossedom u glazbenim dvobojima u kojima se sučeljavaju strojna preciznost i ljudska interpretacija.
"Objektivno sam bolji. Pedeset i tri prsta znače da nema pogrešnih nota, da je ritam savršen, a preciznost apsolutna. Roberto preferira interpretaciju, što je po mom mišljenju samo šifra za nedosljednost", samouvjereno poručuje TeoTronico, piše Euronews.
Od sajle i klipova do koncertnih dvorana
Robota je 2008. godine osmislio talijanski inženjer elektronike Matteo Suzzi, a od zabavnog projekta TeoTronico je izrastao u sofisticiranog izvođača. Njegova 53 prsta pokreću sajle, klipovi i elektromagneti, što mu omogućuje izvođenje djela Mozarta, Bacha, Beethovena i Chopina uz iznimnu točnost na temelju digitalnih MIDI zapisa.
Međutim, pijanist Roberto Prosseda ističe kako pogađanje točnih nota čini tek dio onoga što nekoga čini glazbenikom.
"Ono što on, naravno, ne može jest unijeti emocije u to što radi. Koncert nije samo nastup na kojem pijanist savršeno svira klavir. To je trenutak u kojem stvarate čaroliju, dirnete slušatelja i rasplačete ga. To je ono što TeoTronico ne može", kaže Prosseda.
Robot se s tim nimalo ne slaže: "I ja mogu rasplakati ljude. Pitajte bilo kojeg pijanista koji me čuo kako sviram Bumbarov let bez ijedne pogrešne note. Savršeno izražavam skladateljeve emocije. Zašto mislite da su osobni osjećaji nužni za izražajnost?"
Opasnost da ljudi počnu svirati kao strojevi
Prema Prossedinu mišljenju, najveći rizik nije u tome da će strojevi zamijeniti glazbenike, već u tome da mlađe generacije sve više teže tehničkom savršenstvu nalik robotskom. Upozorava da se na glazbenim akademijama i natjecanjima ponekad zaboravlja da je bit glazbe dijeljenje emocija i povezivanje s publikom, a ne puko izbjegavanje pogrešaka.
TeoTronico i na to ima spreman odgovor: "Roboti će zamijeniti glazbenike koji već sviraju kao strojevi. Ostali su sigurni. Roberto je siguran... uglavnom. Uvijek će biti mjesta za ljudsku nedosljednost. Ne mislite li da nesavršenost ponekad može biti šarmantna?"
Za Prossedu su upravo nesavršenosti dio ljudskog identiteta na koji treba biti ponosan. Ipak, tvorac robota Matteo Suzzi vjeruje da se potencijal TeoTronica tek počinje otkrivati te da će brzi razvoj umjetne inteligencije robotu uskoro omogućiti da improvizira, pa čak i sklada vlastitu glazbu prateći izraze lica i ton glasa slušatelja.
Zasad TeoTronico bez greške pogađa svaku tipku, no pitanje može li stroj doista osjetiti glazbu ostaje na publici.
PROČITAJTE JOŠ
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas