Oblačno je diljem zemlje, kiša pada u većini krajevima, mjestimice se smrzava u dodiru s hladnim tlom, što stvara opasnu poledicu. U Gorskom kotaru lokalno pada i snijeg. Probleme stvara i snažan vjetar, utječe na cestovne i pomorske prilike. Vjetrovito će biti i u nastavku četvrtka, kiša će se nastaviti, obilnije će padati pretežno duž Jadrana i uz Jadran, gdje može biti i grmljavine. Lokalno su moguće nevere. U noći na petak, snijega bi prolazno moglo biti i nizinama sjeverne i zapadne unutrašnjosti, najizglednije.