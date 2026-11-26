VREMENSKA PROGNOZA
Opasni uvjeti na cestama, a stiže i novi snijeg: Što nas čeka idućih dana?
Pročitajte vremensku prognozu Tee Blažević.
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Oblačno je diljem zemlje, kiša pada u većini krajevima, mjestimice se smrzava u dodiru s hladnim tlom, što stvara opasnu poledicu. U Gorskom kotaru lokalno pada i snijeg. Probleme stvara i snažan vjetar, utječe na cestovne i pomorske prilike. Vjetrovito će biti i u nastavku četvrtka, kiša će se nastaviti, obilnije će padati pretežno duž Jadrana i uz Jadran, gdje može biti i grmljavine. Lokalno su moguće nevere. U noći na petak, snijega bi prolazno moglo biti i nizinama sjeverne i zapadne unutrašnjosti, najizglednije.
Petak će donijeti još snijega u gorje, lokalno je moguć prolazno i nizinama sjeverne, zapadne, ali i središnje unutrašnjosti. Na Jadranu će još biti kiše i pljuskova uz koje može još lokalno i zagrmjeti.
Za vikend stabilnije. U subotu na moru rjeđa oborina, bit će sunčano, najizglednije u Dalmaciji još kakav pljusak. U unutrašnjosti još u gorju snijeg, no nije isključeno da na istoku unutrašnjosti kiša prijeđe u susnježicu i snijeg. Na moru vjetrovito uz jaku i olujnu buru. U nedjelju još eventualno tijekom prijepodneva slaba oborina, zatim stabilnije u drugom dijelu dana.
Početkom novog tjedna stabilnije, sunčanije, ali hladno.
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