ZagrebDox: Prve najave filmova na ovogodišnjem izdanju festivala

ZagrebDox / Ilustracija

ZagrebDox u svom 21. izdanju, koje će se održati u kinima Kaptol Boutiquea od 30. ožujka do 6. travnja, ponovno donosi filmove istaknutih filmskih autora, među kojima su ove godine i Viktor Kosakovski, Nicolas Philibert, Vitalij Manski, Sergej Loznica te Jasmila Žbanić.

“Architecton”, dokumentarac redatelja Viktora Kosakovskog, u Zagreb stiže nakon niza relevantnih svjetskih festivala s “epskom, no svejedno intimnom i poetskom meditacijom o arhitekturi i o tome kako dizajn i arhitektura nude nadu za opstanak”.

Također festivalski uspješan je i film Nicolasa Philiberta “At Averroès & Rosa Parks” koji prikazuje kako funkcionira liječenje na dvije psihijatrijske jedinice jedne pariške bolnice, a tu je i film “Iron” dugogodišnjeg prijatelja ZagrebDoxa, Vitalija Manskog, koji donosi međusobno povezane minijature o ljudima i vojnoj opremi u raznim gradovima.

Desetljeće nakon izlaska njegova epskog filma “Maidan” Sergej Loznica nastavlja svoje ukrajinske kronike dokumentirajući borbu zemlje protiv ruske invazije. Sniman dvije godine, film “The Invasion” predstavlja jedinstvenu i ultimativnu izjavu ukrajinske otpornosti u suočavanju s barbarskom invazijom, ističe se u najavi ZagrebDoxa.

“Blum – Masters of their own destiny” Jasmile Žbanić, koji je prikazan na Doc Fortnight 2025., ali i u MoMA-i, upoznaje gledatelje s pričom Emerika Bluma, poduzetnika koji je od malog studija stvorio veliku, vrlo uspješnu kompaniju radeći po modelu samoupravljanja.

Nova kategorija ZagrebDoxa, “Filmovi o filmu” predstavlja “Burden of Dreams”, film Lesa Blanka i Maureen Gosling, koji prati Wernera Herzoga na snimanju njegova filma “Fitzcarraldo”.

“The Flowers Stand Silently, Witnessing”, najbolji kratkometražni dokumentarac IDFA-e djelo je Thea Panagopoulosa, palestinskog redatelja koji živi u Škotskoj i otkriva skrivene snimke divljeg cvijeća svoje domovine.

“Once Upon a Time Michel Legrand” Davida Hertzoga Dessitesa, prikaz je posljednje dvije godine slavnog jazz glazbenika i filmskog skladatelja, nastao uz pomoć osobnog arhiva, njegovih intimnih trenutaka sa suradnicima, prijateljima i suprugom.

“The Return of the Projectionist” Orkhana Aghazadeha, smješten u udaljeno selo u planini Talysh, između Irana i Azerbajdžana, prati servisera televizora i njegova 16-godišnjeg pomagača.

Nagrada za životno djelo redatelju i snimatelju Peteru Mettleru

Veliki pečat za životno djelo, koji dodjeljuje umjetnički direktor Festivala Nenad Puhovski dobit će švicarsko-kanadski redatelj i snimatelj Peter Mettler, čiji filmovi često kombiniraju putopis, esej, intervju, fikciju i kritiku.

“Teme transcendencije i odnosa prirode i tehnologije istražuje vođen instinktom, koji je pak utemeljen na disciplini, strukturi, vještini i sposobnosti za snimanje zadivljujućih slika. Mettlerov rad ima jedinstvenu poziciju, ne samo zbog inovacija u području dokumentarnog filma nego i zbog kreiranja novih umjetničkih formi gdje se kinematografija spaja s drugim disciplinama”, napominju s festivala.

U sklopu retrospektivnog programa prikazat će se tri njegova filma – “Picture of Light”, filmsko putovanje na kanadski Arktik u potrazi za polarnom svjetlošću, “Gambling, Gods and LSD”, koji dokumentira “introspektivno putovanje” samog redatelja kroz Kanadu, SAD, Švicarsku i Indiju te “The End of Time” u kojem redatelj istražuje percepciju vremena i kamerom pokušava “uloviti ono neuhvatljivo”.

Autorska večer ove je godine posvećena Igoru Mirkoviću, direktoru Cinehilla koji je režirao, među ostalim, dokumentarce “Novo, novo vrijeme” i “Sretno dijete”, a sada predstavlja dokumentarac “L.A. nedovršeno”, o golemom ulju na platnu što ga je uoči svoje najveće izložbe odlučio naslikati slikar Lovro Artuković.

Za ovogodišnje izdanje festivala po ključu “prikazati najbolje od najboljeg iz nedavne svjetske dokumentarne produkcije” selektirano je stotinjak filmova između njih 1500 prijavljenih.

Među ostalima, svoj novi film premijerno će predstaviti i Nebojša Slijepčević, kratkometražni “Crveni tobogan” o prosvjedima građana novozagrebačkih naselja protiv uzurpacije dijela tamošnjih parkova.

U popratnom programu održat će se ZagrebDox Pro, radionica za autore i producente, uz novi, tzv. Slow Pitch koncept predstavljanja budućih projekata, bez stresa oko ‘pobjede’, a jedan je segment radionice posvećen i umjetnoj inteligenciji.

Novi programski segment je “Audio Dox”, u sklopu kojega će se predstaviti neke od najznačajnijih radioreportaža iz cijele Europe, nominiranih i nagrađivanih na prošlogodišnjem festivalu Prix Europa.

